5 filmes imperdíveis para quem maratonou ‘Sandman’ na Netflix

Por um século, Morpheu, o Senhor dos Sonhos, ficou aprisionado no Mundo Desperto (realidade como a conhecemos). Sua ausência no domínio onírico fez com que pesadelos escapassem provocando eventos terríveis, entre eles a ascensão do nazismo. Trama principal de Sandman, criação do autor Neil Gaiman, a história emplacou entre as mais vistas da Netflix na última semana, com a estreia da série adaptada de mesmo nome. Para você que maratonou Sandman e já está em crise de abstinência, confira a seguir cinco filmes que exploram fantasias parecidas e oferecem o mesmo clima de suspense gótico.

Suspiria

Onde ver: Amazon Prime Video

Exemplar cult do cinema de terror, o filme de Dario Argento, de 1977, conta a história de uma bailarina americana que entra em uma famosa academia de balé na Alemanha. Chegando lá, ela se vê em um mundo de horror movido por mitologias ocultas. A produção ganhou um remake em 2018, com Tilda Swinton e Dakota Johnson, também disponível no Prime Video.

Coraline e o Mundo Secreto

Onde ver: plataformas de aluguel como iTunes

Melhor adaptação para o cinema de uma obra de Neil Gaiman, a animação acompanha uma garota de 11 anos que, durante a noite em sua casa, encontra uma passagem para uma realidade paralela e idealizada de sua família. Esse novo mundo, inicialmente melhor que o dela, aos poucos se revela um tanto sinistro e sombrio.

O Labirinto do Fauno

Onde ver: plataformas de aluguel como Now

Belíssimo filme do diretor mexicano Guillermo Del Toro, a trama ambientada em 1944 mostra a ascensão do nazismo pela ótima de uma garotinha, que convive com um general fascista, casado com sua mãe. Enquanto o horror domina a realidade, ela encontra criaturas mágicas e passa a realizar tarefas com o intuito de se tornar uma princesa neste outro mundo.

Constantine

Onde assistir: HBO Max e plataformas de aluguel

Criação do quadrinista Alan Moore, John Constantine é um caçador de demônios que se tornou personagem pop no cinema e na TV. Uma das adaptações mais hipnotizantes sobre ele é o filme de 2005, com Keanu Reeves na pele do protagonista. Em Sandman, Constantine é interpretado pela atriz Jenna Coleman, como uma ancestral do personagem, chamada Johanna.

A Origem

Onde assistir: HBO Max e plataformas de aluguel

No filme de Christopher Nolan, um ladrão (vivido por Leonardo DiCaprio) capaz de entrar no inconsciente das pessoas e roubar seus segredos é contratado para um trabalho difícil. Ele junta sua equipe e vai explorando as várias camadas da mente do homem alvo do roubo, enquanto lida com questões pessoais e uma mente treinada contra invasões do tipo.