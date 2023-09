5 filmes imperdíveis para assistir na HBO Max

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em meio a tantas novidades lançadas em velocidade estonteante nas plataformas de streaming, diversas produções valiosas acabam ofuscadas ou caem no esquecimento pouco depois de seu lançamento. VEJA listou cinco longas imperdíveis do catálogo da HBO Max para uma boa sessão com pipoca em casa. Confira:

O Acontecimento

Baseado na obra autobiográfica da francesa Annie Ernaux, laureada com o Nobel de Literatura em 2022, O Acontecimento acompanha a saga de uma jovem estudante de 23 anos para interromper uma gravidez indesejada. Na época, o procedimento era crime na França. A árdua experiência, cheia de obstáculos, é retratada de forma angustiante e gráfica, e a solidão da moça é traduzida na tela de maneira potente pela atriz Anamaria Vartolomei. O filme foi premiado com o Leão de Ouro no Festival de Veneza em 2021.

Deserto Particular

Afastado da polícia por um episódio de violência que viralizou na internet, Daniel (Antonio Saboia) trabalha como segurança à noite e de dia cuida do pai, um ex-sargento com demência. Sua única alegria é Sara, com quem se relaciona pela internet, até que ela some. O filme então se transforma em um road movie, viajando de Curitiba até o sertão baiano, onde Daniel vai em busca da amada. Romance sensível e pleno de erotismo, Deserto Particular oferece uma reflexão profunda sobre empatia e masculinidade tóxica. Do cineasta Aly Muritiba, o longa foi o escolhido para tentar uma vaga pelo Brasil no Oscar de 2022.

Continua após a publicidade

Projeto Flórida

A pequena Moonee (Brooklynn Prince) passa as tardes abafadas explorando os arredores do hotelzinho de beira de estrada em que mora com a mãe, uma jovem irresponsável. Enquanto vivem na sombra da glória do sonho americano representado pela Disneylândia, Moonee enxerga seu modesto lar como terreno igualmente perfeito para suas aventuras pueris. Bobby — interpretado com sensibilidade ímpar por Willem Dafoe –, gerente do motel, está sempre por perto, tentando equilibrar os dramas diários do ofício com o zelo por Moonee e sua turma. A perspectiva infantil, que colore o cenário caído, é o que torna Projeto Flórida uma trama delicada e divertida em sua simplicidade.

Morte, Morte, Morte

Continua após a publicidade

Para quem busca uma opção que mistura terror e humor, Morte Morte Morte é ótima pedida. Produzido pela badalada A24, o longa acompanha um grupo de jovens ricos que, presos em uma mansão devido a uma tempestade, planejam uma festa daquelas. Eis que uma brincadeira inocente vira caos completo e termina em uma sequência de mortes, acompanhadas por conflitos que expõem as mesquinharia da turma. Com roteiro ácido e referências moldadas ao gosto da geração Z, o filme traz ainda um final surpreendente para o clássico “quem matou?”.

O Homem Ideal

Já para os amantes de um bom romance, essa comédia com toques de ficção científica é de grande frescor. A produção alemã acompanha a arqueóloga Alma (Maren Eggert), que aceita participar de um projeto curioso: testar um parceiro-­robô que deve se moldar perfeitamente às suas necessidades. A mulher tenta resistir ao androide Tom (Dan Stevens), mas se torna cada vez mais difícil não ceder ao charme de um colírio com todas as qualidades imagináveis. Ao mesmo tempo, a pressão para fazer aquela relação dar certo paira sobre a protagonista. Tocante, O Homem Ideal discute o que faz dois indivíduos serem almas-gêmeas.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga