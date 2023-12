5 filmes e 5 séries que vão dar o que falar em 2024

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Passado o momento de avaliar em retrospecto os melhores filmes e séries de 2023 — uma safra de ótimas produções –, é hora de olhar para o futuro. 2024 está batendo à porta e traz consigo grandes promessas de entretenimento. Confira 5 filmes e 5 séries que vão dar o que falar no ano que chega — e suas previsões de lançamento para marcar na agenda:

Filmes

Pobres Criaturas

Quando: 1º de fevereiro

Dirigido pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, o longa baseado no romance homônimo de Alasdair Grey referencia o clássico Frankenstein através da peculiar história da jovem Bella Baxter (Emma Stone), trazida de volta à vida pelos métodos controversos de um cientista, o doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe).

Mickey 17

Quando: 28 de março

Do sul-coreano Bong Joon-ho, diretor de Parasita, Mickey 17 também parte de uma trama literária de ficção científica. Protagonizado por Robert Pattinson, o filme narra a história de um homem enviado para uma expedição humana de colonização espacial. Parte de um grupo descartável, designado a missões suicidas, ele tem suas memórias são transferidas para um novo corpo, seu clone.

Civil War

Quando: 26 de abril

Da badalada produtora A24, Civil War tem elenco de peso — Wagner Moura é um dos escalados — e parte de uma premissa instigante: o que acontece quando uma violenta guerra civil se instaura nos Estados Unidos contemporâneo, levando uma equipe de jornalistas de guerra a uma verdadeira missão de sobrevivência.

Furiosa

Quando: 23 de maio

Interpretada anteriormente por Charlize Theron em Mad Max: Estrada da Fúria (2015), a guerreira Furiosa será vivida por Anya Taylor-Joy neste prelúdio. O filme narra a história de origem da personagem, acompanhando sua jornada desafiadora no mundo pós-apocalíptico para encontrar o caminho de volta para casa.

Divertida Mente 2

Quando: 14 de junho

Sucesso da Pixar de 2015, a animação Divertida Mente encantou gerações pela sensibilidade com a qual retratava as complexidades da mente humana. A sequência vai acompanhar a chegada de uma nova emoção à cabeça da protagonista Riley, agora uma adolescente de 13 anos: a ansiedade.

Séries

Griselda (Netflix)

Quando: 25 de janeiro

Antes de Pablo Escobar se tornar o maior narcotraficante colombiano, Griselda Blanco (Sofia Vergara) já era a pioneira no país. Conhecida como “madrinha da cocaína”, foi ela quem criou, entre os anos 1970 e 1980, algumas das mais importantes rotas do tráfico da droga usadas pelo Cartel de Medellín. A minissérie biográfica irá retratar sua violenta trajetória de vida.

Expats (Prime Video)

Quando: 26 de janeiro

Três mulheres norte-americanas vivem na mesma comunidade em Hong Kong e enfrentam suas dores particulares, mas têm suas trajetórias interligadas: a jovem Mercy (Ji-young Yoo) tenta se recuperar de um grave acidente, Hilary (Sarayu Rao) enfrenta uma crise no casamento e Margaret (Nicole Kidman) sofre uma angustiante perda, passando a questionar sua identidade. Baseada em um livro, a minissérie é uma criação de Lulu Wang, diretora do sensível A Despedida.

Mestres do Ar (Apple TV+)

Quando: 26 de janeiro

Protagonizada por Austin Butler, a minissérie acompanha os homens do 100º Grupo de Bombardeio (o “Centésimo Sangrento”), que atacaram a Alemanha nazista na II Guerra Mundial, enfrentando condições hostis impostas pelo combate a 25 000 pés de altitude e forte pressão psicológica. Steven Spielberg e Tom Hanks são produtores executivos da série.

O Regime (HBO)

Quando: 3 de março

Depois do sucesso em Mare of Easttown, Kate Winslet retorna para mais uma empreitada no streaming pela HBO. Em O Regime, ela vive a líder tirana de uma nação europeia fictícia. Com tom de sátira, a produção revela os bastidores de um ano de mandato da chefe de estado, e como o governo e sua vida pessoal se embaraçam em polêmicas cabeludas.

A Casa do Dragão – 2ª Temporada (HBO)

Quando: Prevista para o segundo semestre

Série derivada de Game of Thrones, sua primeira temporada foi uma das melhores produções televisivas de 2022. A nova leva de episódios está prevista para o verão americano (entre junho e agosto), e irá acompanhar a guerra entre as duas facções da família Targaryen e seus dragões pelo Trono de Ferro. Um dos lados é liderado por Rhaenyra (Emma D’Arcy), em aliança com Daemon, enquanto o outro está sob comando de Alicent (Olivia Cooke).

