5 filmes do Oscar que estão prontos para fazer você chorar

O Oscar costuma ser um campo minado de filmes dramáticos prontos para emocionar o espectador – e a edição deste ano não fugiu à regra. Confira a seguir cinco títulos comoventes com potencial para arrancar lágrimas do público.

Close

Em cartaz nos cinemas e no Mubi a partir de 21 de abril

Dois garotos de 13 anos veem a amizade de uma vida ser interrompida quando um comentário, sugerindo que são namorados, incomoda um deles. Uma tragédia ocorre no meio do drama, que fala de forma sutil sobre bullying, luto, preconceito e amizade.

A Baleia

Em cartaz nos cinemas

Brenda Fraser interpreta Charlie, um homem que sofre de obesidade mórbida e encara uma doença no coração que pode interromper sua vida. Enquanto isso, ele tenta se reaproximar da filha que não vê há oito anos. Com um roteiro afiado, o filme discorre sobre homofobia e família de um modo sensível e inteligente.

Os Banshees de Inisherin

Em cartaz nos cinemas

Na comédia dramática, dois amigos acabam com uma amizade quando um deles decide que o outro é um chato. As idas e vindas da relação apresentam contornos que espelham a Guerra Civil da Irlanda na década de 1920, enquanto o roteiro discute as razões que levam à rupturas desnecessárias dentro da própria casa.

Aftersun

Em cartaz nos cinemas e no Mubi

Um pai jovem e sua filha pré-adolescente tiram férias na Turquia. A história simples é pautada por lembranças da diretora estreante Charlotte Wells, que usa o longa para, agora na vida adulta, acertar as contas e entender as dificuldades enfrentadas pelo pai.

Pantera Negra: Wakanda para Sempre

No Disney+

A morte prematura do ótimo Chadwick Boseman abalou o time de Pantera Negra e fez com que o roteiro do segundo filme fosse alterado para incorporar uma despedida ao ator e protagonista. O luto dos personagens – ecoando o dos próprios atores – dá o tom dramático do longa ambientado na África.