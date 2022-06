5 filmes de terror que atestam: é melhor estar só que mal acompanhado

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Com o Dia dos Namorados chegando, opções de filmes românticos para assistir com o mozão e programas a dois não faltam. Por outro lado, as pessoas que estão solteiras ficam sem ter como comemorar a data a não ser reclamar do fato de ainda não terem encontrado sua cara-metade. Na contramão do amor e das histórias fofas tão características desta época, confira 5 filmes de terror que te farão agradecer pela solteirice para assistir no streaming:

Corra!

Onde assistir: Disponível para compra e aluguel no Google Play e iTunes

Chris (Daniel Kaluuya) e Rose (Allison Williams) aparentam ser um casal como qualquer outro. Com o propósito de avançar a relação, a jovem, uma mulher branca, convida o rapaz, um homem negro, para conhecer os seus pais. O que parecia ser um encontro casual na casa dos sogros, porém, ganha contornos horripilantes quando Chris descobre que a família da namorada esconde um segredo perturbador. Vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2018, o longa de estreia do comediante Jordan Peele na direção faz comentários ácidos sobre racismo velado em uma trama ao mesmo tempo intrigante e assustadora — e que te fará desejar ficar solteiro para sempre.

Midsommar – O Mal Não Espera a Noite

Onde assistir: Telecine

O relacionamento de Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) está passando por maus bocados. A vida do casal, prestes a se separar, muda de rumo quando a jovem passa por uma tragédia pessoal e decide se convidar para viajar com o namorado e os amigos até uma vila sueca antiga que fará um festival de verão. A princípio, o passeio parecia hospitaleiro com chances de ajudar na reconciliação entre Dani e Christian, mas aos poucos o povoado do vilarejo mostra que ainda seguem tradições aterrorizantes, que vão do auto sacrifício ao assassinato.

Casamento Sangrento

Onde assistir: Star+

Estrelado por Samara Weaving, o filme de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett só deixa mais claro que casar sem conhecer o cônjuge profundamente é uma grande enrascada. Na trama, Gracie acaba de ter o casamento dos seus sonhos com o homem de seus sonhos. Logo após a cerimônia ela vai até à casa de campo dos sogros para passar por um rito de passagem. A família do marido é uma grande magnata da área de jogos de tabuleiro e cada membro novo precisa sortear um jogo para jogar. Gracie só dá o azar de tirar “esconde-esconde” — nesta versão da brincadeira, ela precisa fugir dos novos membros da família enquanto eles a caçam para matá-la.

Fresh

Onde assistir: Star+

Se para Casamento Sangrento a dica é não se casar com um cara sobre o qual você não sabe nada da família, em Fresh a grande lição que fica é: não aceite o convite de um homem aleatório que você acabou de conhecer para passar um final de semana na casa dele — ele pode ter gostos peculiares, e que passam longe de Christian Grey, de Cinquenta Tons de Cinza. O longa, que participou da seleção do Festival de Sundance deste ano, acompanha Noa (Daisy Edgar-Jones), uma mulher que está frustrada com aplicativos de relacionamento e que, por isso, decide dar uma chance para Steve (Sebastian Stan), um homem que conheceu no supermercado. Depois do primeiro encontro, Noa aceita o convite de Steve para passar um final de semana com ele. O encontro, porém, se mostra uma verdadeira batalha por sobrevivência quando a jovem descobre que o novo namorado tem um apetite diferenciado.

O Bebê de Rosemary

Onde assistir: Amazon Prime Video

Clássico do cinema de horror dirigido por Roman Polanski, o longa conta a história de Rosemary (Mia Farrow) e Guy (John Cassavettes), um casal que está a procura de um apartamento para morar. Eles conseguem uma vaga no edifico chamado Bramford, meio esquisito, mas super concorrido, e decidem se mudar imediatamente. Logo, os dois fazem amizade com um casal de velhinhos muito suspeito que começa a controlar a vida de Rosemary. Pouco tempo depois, a jovem descobre que está grávida — e não é de um bebê comum.