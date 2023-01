5 filmes da Netflix que prometem causar no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Netflix lançou filmes muito elogiados em 2022, logo, estes títulos estão entre fortes possíveis concorrentes ao Oscar 2023. Os indicados serão anunciados na terça-feira, 24, mas, por enquanto, dá para especular quais deles prometem fazer barulho na premiação.

Nada de Novo no Front

A produção alemã que segue um grupo de jovens na I Guerra Mundial é uma das favoritas ao Oscar de filme internacional, e deve, aliás, ser indicada na categoria principal, de melhor filme. O longa é um belo mergulho nos perigos dos discursos nacionalistas e nas consequências que o conflito causou para a Europa até os dias de hoje.

Pinóquio de Guillermo del Toro

A elaborada e sombria produção em stop motion é o nome forte entre as animações deste ano – uma raridade, já que a categoria costuma ser dominada pelos filmes coloridos da Disney/Pixar. No filme, o cineasta mexicano recria a história do famoso boneco de madeira em uma Itália em plena ascensão do fascismo.

Bardo (Falsa Crônica de Algumas Verdades)

Pré-selecionado para a categoria de filme internacional, o longa é um mistério entre os possíveis indicados. De um lado, a produção que retrata a vida de um imigrante mexicano em crise não fez muito sucesso com a crítica americana, do outro, o longa é assinado pela grife Alejandro G. Iñárritu, cineasta duas vezes vencedor do Oscar de melhor direção. Sendo ou não indicado, o longa é uma boa pedida para os que gostam de filmes filosóficos.

Arremessando Alto

O drama esportivo tem um trunfo inesperado: a boa atuação de Adam Sandler. O nome dele vem surgindo em diversas listas de possíveis indicados ao Oscar de melhor ator. Se chegar lá, Sandler será nomeado pela primeira vez ao prêmio.

Blonde

A cinebiografia do furacão Marilyn Monroe fez barulho quando foi lançado, especialmente por causa da atuação brilhante de Ana de Armas. A jovem cubana tem grandes chances, então, de ser indicada entre as melhores atrizes do ano.