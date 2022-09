5 filmes com Matt Smith, o malvadão pop de ‘A Casa do Dragão’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dono de um rosto de traços marcantes, porte de príncipe e 1,83m de altura, o inglês Matt Smith não passa despercebido. Ele fez sucesso na pele do icônico Doctor Who e, depois, encarnou o marido da rainha Elizabeth, Philip, na série The Crown. Agora, ele vem carregando nas costas a série A Casa do Dragão, novamente parte da realeza, como o malvadão Daemon Targaryen. Para além da TV, o ator também participou de bons filmes. Confira a seguir cinco opções para vê-lo em casa.

Segredos Oficiais

Disponível na HBO Max

Baseado numa história real, o filme conta a história de uma espiã britânica que peitou o governo expondo segredos confidenciais sobre a pressão dos Estados Unidos a países, entre eles a Inglaterra, para a invasão ao Iraque, em 2003. Smith interpreta um jornalista que cobre o escândalo do longa dirigido por Gavin Hood.

O Que Ficou Para Trás

Disponível na Netflix

Um casal de refugiados na Inglaterra é alojado numa casa aos pedaços, que, ao que tudo indica, é assombrada. Smith interpreta um funcionário da assistência social do governo neste longa provocativo de terror racial.

Noite Passada em Soho

Disponível no Globoplay para assinantes Telecine

Uma jovem se muda para Londres, nos anos 60, para estudar moda. Durante a noite, ela sonha com a vida de uma aspirante a cantora (vivida por Anya Taylor-Joy) e seu amante (papel de Smith). Os devaneios entre vida real e a vida que ela observa enquanto dorme se misturam, virando um thriller de assassinato com uma pitada de ficção científica.

Mapplethorpe

Disponível no Mubi

Nessa cinebiografia, o ator dá vida ao fotógrafo americano Robert Mapplethorpe (1946-1989), um artista provocativo que deixou sua marca na contracultura dos anos 70 ao fazer retratos sensuais, especialmente de temática gay.

Orgulho e Preconceito e Zumbis

Disponível na Netflix

Numa releitura satírica de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, adicionando à trama os famigerados zumbis. Smith reforça o elenco encabeçado por Lily James (ex-namorada do ator, aliás), no qual mulheres empoderadas do século XIX lutam com mortos-vivos.