4 filmes que prometem agitar os cinemas no mês de agosto

As salas de cinema, apinhadas de super-heróis, terão uma trégua neste mês de agosto com a chegada de boas tramas originais e que prometem entretenimento de qualidade. Confira a seguir quatro filmes que valem uma espiada:

Trem-Bala

Baseado no livro de mesmo nome, do japonês Kotaro Isaka, o filme chega aos cinemas no dia 4 de agosto com um elenco estrelado, como nomes como Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King e Aaron Taylor-Johnson, entre outros. Na trama de ação e comédia, cinco assassinos estão a bordo de um trem-bala no Japão, com missões variadas, e acabam conectados por uma misteriosa maleta.

O Palestrante

Também no dia 4 estreia a comédia nacional protagonizada por Fábio Porchat e Dani Calabresa, sobre um homem certinho que se cansa da vida morna e sem emoções. Ele, então, acaba assumindo a identidade de um famoso palestrante motivacional durante uma viagem.

X: A Marca da Morte

Novo terror do badalado estúdio A24, o mesmo de Hereditário, o filme traz Brittany Snow, Mia Goth e Jenna Ortega no elenco e narra a história de um grupo que usa um galpão de uma fazenda para gravar uma produção pornô. O problema começa quando o casal de idosos que é dono do sítio se revela menos inofensivo do que o esperado. O filme estreia em 11 e agosto.

Não! Não Olhe!

Desde o genial Corra!, o diretor Jordan Peele se tornou queridinho dos fãs de suspenses filosóficos. Seu novo filme vai corroborar essa fama. No dia 18, estreia Não! Não Olhe!, produção com Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun sobre dois irmãos que vivem em um rancho e testemunham eventos extraterrestres.