‘365 Dias’: saga erótica é novela mexicana disfarçada de pornochanchada

Bela, independente e bem-sucedida, Laura é uma jovem polonesa que foi resolver uns pepinos pessoais na Sicília. Durante sua passagem pela inebriante ilha mediterrânea, a moça é sequestrada por um mafioso bonitão que lhe faz a proposta – ou melhor, impõe seu plano: se em 365 dias ela não se apaixonar por ele, Laura estará livre. O romance erótico da autora Blanca Lipińska vem rendendo nas mãos da Netflix: na sexta-feira passada, 26, a saga ganhou seu terceiro filme, 365 Dias: Finais, que logo chegou ao topo dos mais vistos no Brasil.

Ao longo dos três longas, Laura (vivida por Anna-Maria Sieklucka) vai se apaixonar pelo seu sequestrador, Massimo (Michele Morrone) e viver altos e baixos, numa mistura de novela mexicana e pornochanchada. Para ofuscar o roteiro vergonhoso, os momentos apimentados funcionam como a força-motriz do sucesso da saga. No segundo filme, Laura e Massimo estão casados e em uma crise conjugal – ela ainda se vê sob o domínio dele, enquanto o mafioso estaria tendo um caso com outra mulher (drama resolvido com um, veja bem, irmão gêmeo do mal). Agora, no terceiro, o romance fica na corda bamba com o envolvimento da moça com Nacho (Simone Susinna), outro bonitão perigoso que também atua na máfia siciliana.

Não, Laura não é vítima de um dedo podre. Afinal, seu direito de escolha é para lá de questionável diante desse cenário. Laura também não deveria ser exaltada ao patamar de musa da submissão entre os adeptos de relações D/s (sigla para dominador e submisso) – tipo de envolvimento consensual que encosta nas regras do sadomasoquismo. Laura, no fundo, é vítima de uma dramaturgia (se é que merece ser chamada assim) de quinta qualidade (se é que existe um traço sequer de qualidade aqui).

Para além do problemático início de relação, que romantiza um sequestro com sequências de abuso não-consensual, 365 Dias põe em xeque a inteligência feminina, enquanto objetifica seus personagens e nem se dá ao trabalho de disfarçar a trama meia boca. Em 365 Dias: Finais, metade do filme é feito de cenas aleatórias embaladas por músicas de fundo eletrônico, dignas de recepção de hotéis descolados; e a outra metade se divide entre cenas sensuais deveras plásticas e diálogos clichês. Em uma DR entre Laura e Massimo, o bonitão, que parece uma mistura de Cauã Reymond com Rodrigo Lombardi, diz de forma dramática para a esposa: “Aprendi com meu pai que, se você ama alguém, deve deixá-la livre para partir. Se ela voltar, então é sua. Se não, nunca foi”. Nem parece que o mesmo a sequestrou anos antes. Enfim, a hipocrisia.