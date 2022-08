3 filmes que mostram a versatilidade de Anne Heche no cinema

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Morta aos 53 anos nesta sexta-feira, 12, a atriz Anne Heche ganhou fama na televisão com a novela americana Another World, trabalho que lhe rendeu um prêmio Emmy de melhor atriz coadjuvante. Mas foi no cinema que a artista provou seu talento e demonstrou grande versatilidade, atuando em filmes que vão da comédia ao terror. VEJA listou três títulos essenciais para conhecer a carreira de Heche e que estão disponíveis em plataformas de streaming:

Donnie Brasco (1997)

Onde assistir: HBO Max

O primeiro grande papel de Heche no cinema foi como Maggie, namorada de Johnny Depp no longa Donnie Brasco, baseado em fatos reais. Trata-se de um drama policial ambientado nos anos 1970, em que o policial Joe Pistone (Depp) infiltra-se entre mafiosos fingindo ser um ladrão de jóias sob o disfarce que dá título ao filme. A produção também traz no elenco Michael Madsen e Al Pacino, que interpreta Benjamin Ruggiero, um criminoso mais velho que acolhe Brasco no mundo do crime – até que o agente coloca a missão em risco por desenvolver uma amizade verdadeira com a figura.

Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado (1997)

Onde assistir: HBO Max

Depois do drama, Anne Heche passou a se aventurar também no terror, no clássico do filão slasher Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. No filme, a atriz interpreta Melissa Egan, irmã de David, homem atropelado e morto por um grupo de jovens no referenciado verão passado em uma cidade costeira. Um ano depois do acidente, os personagens recebem um bilhete e voltam à cidade para investigar a ameaça, enquanto uma série de mortes bizarras começam a acontecer. No ano seguinte, Heche interpretou Marion Crane em um remake de Psicose.

Seis Dias, Sete Noites (1998)

Onde assistir: Star+

Estrelando ao lado de Harrison Ford, a atriz demonstrou sua aptidão também para a comédia. No aventuresco e romântico Seis Dias, Sete Noites, Heche é uma executiva durona que contrata o piloto Quinn Harris (Ford) para voar até o Taiti. Debaixo de uma tempestade, um pouso de emergência é feito em uma ilha deserta, onde a dupla deve sobreviver na espera de um resgate. Dentre piratas e discussões, os dois acabam se apaixonado.

