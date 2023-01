3 filmes que alertam para os perigos do extremismo político

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No último domingo, 8, as sedes dos três poderes em Brasília sofreram ataques golpistas promovidos por terroristas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Revelando o lado extremista da direita, o grupo de pessoas que invadiu o local depredou o patrimônio público e danificou diversas obras de arte. Na ficção, não faltam produções que abordem os problemas causados pelo extremismo político. Confira 3 filmes, de distopias a histórias reais, que alertam para esses perigos:

Uma Noite de Crime

Onde assistir: Amazon Prime Video e Star+

No futuro, as prisões dos Estados Unidos estão cheias e não comportam mais detentos. Para resolver o problema, o país aprova uma lei segundo a qual, durante uma noite no ano, todos os tipos de crimes são permitidos. A justificativa dada pelo governo americano para a medida é dar “liberdade” aos cidadãos de bem para que eles possam liberar seus impulsos violentos. Durante uma dessas noites, o filho mais novo de James (Ethan Hawke), vendedor de sistemas de segurança, aceita abrigar um homem que está sendo perseguido sem imaginar que, ao fazer isso, estaria colocando em risco sua família.

Infiltrado na Klan

Onde assistir: NOW, disponível para compra e aluguel no Google Play e iTunes

Baseado em uma história real, o filme acompanha Ron Stallworth (John David Washington), policial da cidade de Colorado Springs que em 1978 se infiltra em um grupo local da Ku Klux Klan. Dirigida por Spike Lee, a história mostra como Ron conseguiu se tornar líder da seita e assim sabotou diversos crimes e linchamentos promovidos por racistas. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2019 e traça diversos paralelos com a atualidade, principalmente no que diz respeito ao extremismo político.

Rede de Ódio

Onde assistir: Netflix

Tomasz (Maciej Musialowski) é um jovem que acabou de ser expulso da faculdade de Direito por plágio. Ele encontra um trabalho numa agência que gerencia mídias sociais e lá fica responsável por difamar celebridades e políticos grandes na Polônia através de perfil falsos. Ao mesmo tempo em que percebe um talento para manipulação digital, Tomasz descobre os efeitos nefastos das fake news em suas vítimas — enquanto descobre que seus atos tem graves consequências na realidade.