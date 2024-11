3 filmes de comédia para celebrar o Dia da Consciência Negra

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

É longa a tradição de filmes de comédias protagonizada por astros negros, especialmente os que envolvem cenas de ação. Mas nem só de Um Tira da Pesada vive esse substrato do cinema: confira a seguir três dicas de bons filmes para rir e celebrar esse feriado.

Mussum – O Filmis

Onde assistir: Globoplay

Estrelada por Aílton Graça, a produção recupera a história do músico, ator e comediante Antônio Carlos Bernardes Gomes, para além de sua participação na famosa trupe Os Trapalhões.

Um Crime para Dois

Onde assistir: na Netflix

Continua após a publicidade

Nessa comédia romântica de erros, o casal interpretado por Issa Rae e Kumail Nanjiani acaba, sem querer, no meio de um crime. Logo eles correm contra o relógio (e a falta de habilidade de ambos) para descobrir o verdadeiro culpado.

Kevin Hart’s Guide to Black History (Guia da História Negra de Kevin Hart)

Onde assistir: na Netflix

Continua após a publicidade

O título longo e em inglês não ajuda, mas o filme é uma boa empreitada do comediante Kevin Hart para falar com famílias, especialmente com crianças, sobre heróis pretos da história.