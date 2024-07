‘My Lady Jane’: a trágica história real da rainha inglesa injustiçada

Em julho de 1553, o então rei da Inglaterra, Eduardo VI (1537-1553), morreu ainda adolescente, sem herdeiros. Com a saúde debilitada, o monarca apontou como sucessora, em detrimento de suas meias-irmãs, Elizabeth (1533-1603) e Mary Tudor (1516-1558), a prima Jane Grey (1537-1554) — inglesa que inspira a protagonista da série My Lady Jane, recém-lançada no Prime Video, da Amazon. Na trama fictícia, Jane é uma garota determinada, que se apaixona pelo marido que lhe foi inicialmente enfiado goela a baixo pela mãe e luta pelo trono inglês em uma história alternativa da dinastia Tudor — que inclui ametamorfos se alternando entre a forma humana e animal. Na vida real, no entanto, a vida de Lady Jane foi bem diferente, muito mais curta e trágica.

Quem foi Lady Jane?

Tida como uma das mulheres mais cultas de seu tempo, Jane — apelido para Joana — era prima de segundo grau de Eduardo VI, e foi escolhida por ele, diante de sua morte iminente, como sucessora ao trono, passando para trás Elizabeth e Maria Tudor, meia-irmãs do monarca.

Com a morte do primo, Jane foi coroada, mas não durou no trono: seu reinado se estendeu por míseros nove dias — o que rendeu a ela o pelido de “Rainha dos nove dias” — quando acabou deposta pela católica Mary Tudor (1516-1558) e seus apoiadores. Meses depois, a jovem de 17 anos foi declarada traidora e foi decapitada, enquanto a rainha Mary I reinou até a morte, aos 42, e foi substituída pela meia-irmã Elizabeth I.

Para piorar o destino trágico, a jovem inglesa serviu apenas como peão no jogo de poderes dos Tudors, e acabou praticamente esquecida pela História: ela nem sequer é listada entre os monarcas oficiais ingleses, e Mary I é tida, oficialmente, como a primeira mulher a assumir o trono do país — mesmo com a curta passagem da antecessora pelo poder.

Por que Lady Jane foi escolhida como rainha?

Eduardo VI assumiu o trono inglês com apenas 9 anos de idade, diante de uma regência numerosa liderada por Eduardo Seymour, o duque de Somerset. Durante o reinado da regência de Eduardo VI, uma série de reformas foram feitas na Inglaterra, inclusive na igreja, fazendo dele o primeiro governante inglês protestante.

Líder inicial do regime, Seymour foi logo substituído por John Dudley, que intensificou as tensões religiosas e passou a perseguir católicos no país, muitas vezes jogando-os na fogueira. Com a saúde debilitada desde a infância, Eduardo VI contraiu um forte gripe em 1553, aos 16 anos — acredita-se que a causa da morte foi tuberculose — e começou preparar sua própria sucessão.

Sem herdeiros, o nome natural ao trono seria a irmã Maria, mas ela era extremamente católica e o governo desejava manter o protestantismo no país. Além disso, tanto Mary quando Elizabeth tinham a legitimidade questionada por serem frutos de casamentos anulados. Diante disso, acredita-se que John Dudley, então líder da regência, persuadiu o rei a declarar as irmãs como ilegítimas e aclamar como sucessora a prima Lady Jane — que, além de protestante, era, quem diria, casada com o Lorde Guildford Dudley, filho do regente John.

