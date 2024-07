A bizarra história real por trás de ‘O Homem Com Mil Filhos’, da Netflix

Nova série documental da Netflix, O Homem Com Mil Filhos narra o caso real do holandês Jonathan Jacob Meijer, doador de sêmen prolífico que ajudou a conceber centenas de crianças ao redor do mundo. Ao longo de três episódios, a série explica como Meijer se aproveitou de falhas na regulamentação dos bancos de esperma para se tornar doador em escala global, além de reunir depoimentos de várias mães que o acusam de enganá-las sobre o verdadeiro número de filhos que tinha.

Segundo as leis da Holanda, um doador de sêmen pode ter no máximo 25 filhos, com até 12 mulheres diferentes. O nome do pai biológico permanece anônimo no registro das crianças e as clínicas de fertilização não compartilham dados entre si — dessa forma, ao longo de mais de 15 anos, Meijer conseguiu doar para 11 dos 12 bancos de esperma existentes no país. Ele também fazia doações privadas e viajava com frequência para doar em outros países. O documentário revela que ele teve filhos na Argentina, Itália, Reino Unido, França, Alemanha, México, Canadá, Estados Unidos, África do Sul, Quênia, Rússia e mais.

Em 2017, através de um grupo no Facebook, mais de 100 mães notaram similaridades na aparência de seus filhos e descobriram que eles compartilhavam o mesmo pai biológico, Meijer. Elas abriram um processo judicial contra o doador na Holanda, alegando que suas ações representavam um perigo significativo para as crianças. Além do impacto psicológico nas famílias afetadas, as doações excessivas de Meijer aumentaram o risco de incesto acidental entre meio-irmãos, já que vários de seus descendentes viviam na mesma área geográfica — e alguns até estudavam nas mesmas escolas.

O instituto Donorkind, que ajudou as mães no processo, conseguiu contabilizar 270 filhos biológicos de Meijer — mas o número pode ser bem maior. De acordo com o documentário, ele pode ter gerado até 3 000 crianças. Meijer alega que possui entre 550 e 600 filhos. “Esse é um conceito totalmente novo, e cabe a nós, como adultos, moldá-lo”, disse o doador, no tribunal. Ele também sugeriu que as crianças usassem um símbolo nas redes sociais para identificá-las como seus filhos, assim evitando relacionamentos românticos entre meio-irmãos.

Ele foi proibido de fazer novas doações de esperma na Holanda, e está sujeito a uma multa de 100 000 dólares (cerca de 550 000 reais) caso desrespeite a decisão. No entanto, Meijer continua viajando para doar sêmen em outros países — em seu canal do YouTube, ele recentemente revelou que estava em Zanzibar, arquipélago na Tanzânia, no continente africano. Ele se recusou a participar da série, que chamou de “fraudulenta” em entrevista ao jornal britânico BBC. “Eles deliberadamente chamaram [o documentário] de O Homem Com Mil Filhos, quando ele deveria ser chamado O doador de esperma que ajudou famílias a conceber 550 crianças”, disse.

