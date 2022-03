Última que morre

Os baixos índices dos candidatos da chamada terceira via nas pesquisas de intenções de votos não intimidam nem desanimam a senadora Simone Tebet (MS), indicada para concorrer à Presidência pelo MDB.

Segundo ela, há tempo e espaço para recuperação. Tebet informa que a partir de abril os presidentes dos partidos “comprometidos com o campo democrático” – MDB, Cidadania, PSB, União Brasil e Podemos – farão uma ofensiva conjunta em nome do que ela chama de “pacto a favor do Brasil”.

A ideia é que cada um dos dirigentes partidários faça uma profissão de fé pública em direção da unidade em torno de um só candidato e, assim, mostrem ao eleitorado que o jogo não está posto em definitivo com o embate entre Lula e Bolsonaro.