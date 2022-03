Trapalhada federal

João Doria envolveu-se numa trapalhada e tentou fazer dela uma jogada. Levou o presidente do PSDB, Bruno Araújo, a confirmar a candidatura dele à Presidência da República para evitar estrondo maior no partido e, no primeiro momento, ganhou. Se leva os louros dessa vitória, são outros quinhentos bastante improváveis.

No palco da cerimônia em que Doria anunciou a renúncia ao governo de São Paulo, a manifestação entusiasmada do vice Rodrigo Garcia em prol da unidade contrastou com o clima pesado que permeou os bastidores no Palácio dos Bandeirantes em particular e no PSDB de modo geral, desde a véspera e até a tarde de hoje (31.03).

De manhã, assim que saiu a notícia da provável desistência de João Doria de concorrer à Presidência, os aliados do governador silenciaram. Não disseram que se tratava de boato, dando margem a que se desse como certa a permanência de Doria no governo do estado e, consequentemente, no rompimento de acordo firmado com seu vice de transferir a cadeira a ele para que pudesse concorrer à eleição estadual no cargo.

Falou-se que, se assim fosse, as tensões entre os dois “explodiriam nas próximas horas”. Chegou-se até a se considerar a possibilidade de Doria deixar o PSDB. A política, contudo, falou mais alto, montou-se a cena da unidade, mas ela não reflete a realidade.

O vaivém de Doria não resolveu as divergências em curso no PSDB. Ao contrário, aprofundou a rejeição interna a ele por parte dos tucanos que por algumas horas comemoraram a hipótese da desistência como uma chance real de se destravar as negociações para a construção de candidatura alternativa a Jair Bolsonaro e Luiz Inácio da Silva.

A situação de João Doria como candidato a presidente não é firme nem definitiva. Águas haverão de rolar por baixo dessa ponte e, pelo que se ouve no conturbado ambiente partidário dos tucanos, não serão límpidas nem serenas.