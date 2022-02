Sanduíche de gente

A vida eleitoral do ex-juiz Sergio Moro não está fácil. Começou movimentando o ambiente quando anunciou a filiação ao Podemos para concorrer à Presidência, chegando a ultrapassar a marca dos dois dígitos nas pesquisas. Pareceu uma boa promessa para a dita terceira via, mas a última pesquisa MDA/CNT registra queda no índice para 6,4%.

Pode ser efeito da dupla ofensiva das campanhas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio da Silva contra ele. Os dois grupos fizeram com Moro um verdadeiro sanduíche: de um lado os adeptos de Lula o acusam de ter prejudicado o ex-presidente com as ações que resultaram na prisão dele; de outro, os aliados de Bolsonaro o apontam como responsável pelo desmonte dos processos e consequente condição legal para concorrer ao Planalto.

De um mesmo fato criaram-se duas versões, ambas destinadas a minar a candidatura de Moro. Ele pode até não desistir da ideia de concorrer a presidente, mas na situação atual já não está no lugar de interlocutor mais qualificado a reivindicar a desistência de outros candidatos de centro em seu favor.