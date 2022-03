Rendição aos fatos

O clima entre tucanos diante da notícia de que João Doria desistirá na candidatura à Presidência é de surpresa, alívio, incerteza sobre o futuro e de silêncio entre os aliados do governador que preferem calar até o pronunciamento dele marcado para as 16h desta quinta-feira, 31.

Se a desistência se confirmar, João Doria terá prestado, pela primeira vez em sua carreira política, um tributo aos fatos. A realidade terá vencido a obstinação. Não por desprendimento, mas para fugir de um quadro adverso na expectativa de uma votação pífia ou, pior, da humilhação de ter a candidatura recusada pelo PSDB.

Situação incompatível com a trajetória de vitorioso apresentada pelo governador como credencial de que seria um predestinado imune a derrotas. Fica em aberto, além da batida final do martelo, a dúvida sobre a renúncia ou permanência no governo de São Paulo.