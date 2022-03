Pesquisa além do óbvio

Na nova pesquisa do instituto Datafolha há dados mais interessantes que a repetitiva constatação sobre a liderança de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio da Silva nas intenções em voto para a Presidência da República.

A começar pela comprovação de que o eleitorado ainda não está de fato engajado no tema. Lá no meio do emaranhado de números há o seguinte: somados os que responderam terem pouco, algum ou nenhum interesse na eleição chegam a 54% os consultados ainda alheios à disputa que galvaniza as atenções de jornalistas, políticos e os chamados especialistas.

Significa que Lula e Bolsonaro não serão os principais oponentes em outubro? Pode ser que sejam, mas o dado indica que o jogo realmente ainda não começou. Por ora, os dois concentram o interesse dos profissionais do ramo, ocupam espaço de destaque no noticiário e isso tende a se refletir nas pesquisas.

Quer dizer que a dita terceira via ainda tem chance de se firmar? Tal hipótese sempre existe, embora não necessariamente vai se realizar. Em suma, enquanto a maioria não estiver realmente ligada na tomada eleitoral, qualquer conclusão é precipitada.

Prova disso é a recuperação, modesta, porém real, de Bolsonaro que serve como freio de arrumação para o PT onde a única dúvida sobre o resultado era se Lula ganharia no primeiro ou no segundo turno.

Outro dado a se extrair da pesquisa: embora a possibilidade da formação da chapa Lula/Alckmin seja presença forte no noticiário desde dezembro, o Datafolha não mostra reflexo disso nas intenções de voto. Seria também precipitado atribuir a leve perda de Lula à aliança com o antigo adversário.

Por enquanto, o que se constata é que a força da caneta presidencial, direcionada nos últimos dias a escrever pacotes de bondades, não pode ser desprezada. Por mais desprezível que se considere o autor da escrita.