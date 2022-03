Olha o Brucutu…

O histórico de posições machistas do presidente Jair Bolsonaro não autoriza ninguém a se surpreender com a mais recente: “As mulheres estão praticamente integradas à sociedade”. Surpreende, no entanto, que diga isso a título de homenagem, no Dia Internacional da Mulher e enquanto articula ações para conquistar o eleitorado feminino, amplamente refratário a ele.

Nesse caso, não prevaleceu a estratégia política, mas a visão pessoal retrógrada esta sim completamente desintegrada da realidade.

Em nome de sua percepção do mundo, o presidente esquece que as mulheres integram um contingente enorme de chefes de família, são maioria no eleitorado (52,4%), já ocupam a maior parte dos cargos em diversas profissões, têm presença forte em várias outras e lutam pela abertura de espaço onde, como na política, encontram resistências.