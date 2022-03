Nova guerra no ninho

A decisão de Eduardo Leite de renunciar ao governo do Rio Grande do Sul _ desistindo da tentativa de se reeleger _ e permanecer no PSDB, em princípio abre uma nova frente de guerra no partido.

A única chance de os tucanos não voltarem a se engalfinhar como fizeram no processo das prévias de novembro último, seria Eduardo Leite se candidatar ao Legislativo, ao Senado ou à Câmara dos Deputados.

Por ora, no entanto, não parece ser esse o plano do grupo, liderado pelo deputado Aécio Neves e pelo senador Tasso Jereissati, que conseguiu convencer o gaúcho a não aceitar o convite de Gilberto Kassab para se filiar ao PSD com a promessa de legenda para concorrer ao Planalto.

Se a ideia dos adversários internos de João Doria, hoje candidato do PSDB, for mesmo a de tirar o governador de São Paulo do páreo a batalha se avizinha sangrenta.

A menos que a hoje improvável hipótese da desistência de Doria se concretize, a tentativa de invalidar o resultado das prévias na convenção de julho será uma tarefa difícil e deixará Leite por mais de três meses na condição de pomo da discórdia. Situação que se de um lado lhe dará visibilidade nacional, de outro pode não vir a ser boa conselheira para projetos futuros.

Vale lembrar que boa parte da rejeição a João Doria no mundo político tem origem em atos vistos como golpes de traição a correligionários.