Kassab ataca troca-troca

O prazo para parlamentares trocarem de partido termina daqui a três dias (em 02.04) e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, já se engaja numa campanha pelo fim da “janela” de 30 dias durante os quais nos anos de eleição deputados e senadores podem ir para outras legendas em o risco de perder o mandato.

Até hoje (30.03), o PSD ganhou seis deputados e quatro senadores. Por isso mesmo Kassab diz que não fala em causa própria e está à vontade para defender a extinção do período de licença para o troca-troca.

Segundo ele, a tal janela retira credibilidade e legitimidade dos políticos e dos partidos diante da sociedade. “Ficam durante um ano ocupados com negociações que não dizem respeito aos interesses da sociedade”, diz Kassab, cuja experiência política é ampla o suficiente para, ao mesmo tempo que defende a tese, reconhecer que sua causa não tem chance de sucesso no Congresso do qual dependeria qualquer mudança.