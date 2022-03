Itamaraty ignora Bolsonaro

O Itamaraty não tem escrito o que diz o presidente Jair Bolsonaro a respeito da invasão da Ucrânia e isso é uma boa notícia. Sinal de que o ministério das Relações Exteriores nesse caso optou pela política de Estado, ignorando as posições do chefe de governo.

Enquanto Bolsonaro faz posts em aplicativos de mensagens defendendo teses delirantes – como aquela segundo a qual quem repudia a agressão russa apoia a entrega da Amazônia a um consórcio internacional -, a chancelaria brasileira vota na ONU a favor da imposição de sanções duras ao governo de Vladimir Putin.

Ao mesmo tempo, auxiliares do Planalto informam a embaixadores estrangeiros credenciados em Brasília que as posições adotadas pela diplomacia prevalecem sobre as declarações do presidente. Passam atestado de isolamento interno para além da conhecida segregação internacional.

Não é a primeira vez que isso acontece. O Congresso Nacional ignora a pauta de costumes que Bolsonaro gostaria de ver aprovada, bem como o SUS não lhe deu ouvidos na questão da vacinação contra a Covid-19.

Ou seja, quando o assunto requer seriedade há instituições no Brasil adeptas do lema de que o que Bolsonaro diz não se escreve. Ainda bem.