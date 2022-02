Inferno e boas intenções

A ideia da formação de federações partidárias se aplica à perfeição ao dito segundo o qual a teoria na prática é outra. A despeito da boa intenção (incentivar a redução do número de partidos e, ao mesmo tempo, preservar legendas pequenas de tradição ideológica), a coisa se choca com a realidade do quadro partidário e do sistema eleitoral brasileiros.

A questão está na pauta de amanhã do Supremo Tribunal Federal. Foi aprovada no ano passado pelo Congresso e permite que dois ou mais partidos se juntem para concorrer a eleições. Com isso, estaria contornada a proibição de coligações nas eleições proporcionais, para deputados e vereadores sem a obrigatoriedade de fusão, processo burocrático e definitivo.

O problema da regra é a exigência de que os partidos federados fiquem unidos durante quatro anos e façam alianças uniformes em todo território nacional. Isso vai de encontro aos interesses dos partidos que, pela ausência de nitidez ideológica, se aliam com quem der e vier. Em vários casos, principalmente com quem vier e der.

O prazo de quatro anos quer dizer que a aliança feita agora para a disputa presidencial deverá valer para a eleição municipal de daqui a dois anos. Coisa na prática inviável na vigência dos costumes político/partidários/eleitorais da atualidade.

Portanto, ou essas federações estão fadadas ao fracasso ou, se forem feitas agora, com dose cavalar de certeza vão se deparar com mudanças das normas por parte do Congresso, assim que suas altezas de derem conta de que as boas intenções não se coadunam com a necessidade de práticas infernais.