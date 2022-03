Por mais que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diga que é “difícil” sair do PSDB, do ponto de vista de perdas e ganhos políticos não é uma decisão assim tão espinhosa.

Aos 37 anos de idade, ele está diante de um doce dilema: deixar um partido em viés de baixa e brigas internas inconciliáveis ou entrar uma legenda em ascendência como é o PSD onde se existem divergências ao menos não reina a marca da discórdia.

Ainda que opte pela candidatura à Presidência como prometido por Gilberto Kassab, o presidente do partido, e não tenha êxito na empreitada neste 2022, Eduardo Leite tem tempo para percorrer a estrada rumo a 2026, quando terá apenas 41 anos de idade.