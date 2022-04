Falar em unidade entre os partidos que compõem o chamado centro democrático, atualmente é como conversar sobre corda em casa de enforcado. O que menos há nesse grupo é união, pois as principais legendas envolvidas na articulação, PSDB e MDB, estão absolutamente divididas internamente.

Os tucanos não se entendem sobre João Doria ou Eduardo Leite e os emedebistas exibem a velha guarda de caciques em processo explícito de cancelamento da candidatura da senadora Simone Tebet.

Ainda que a dita terceira via chegue a um entendimento no apoio a algum deles, nada indica que essa posição seria referendada nas convenções dos respectivos partidos, em julho. Já o União Brasil que filiou e rifou Sergio Moro entra na história feito Pilatos no Credo com a sugestão do nome de Luciano Bivar, cuja chance de ser o escolhido localiza-se na posição de um zero à esquerda.