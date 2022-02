Soaram um tanto ingênuos os argumentos, não o conteúdo da decisão, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal no exame da questão que acabou por firmar a legalidade e estender para maio o prazo final para a realização de federações partidárias.

É bonito de ver o entusiasmo e a fé dos magistrados nos bons propósitos e na disciplina dos partidos em cumprir à risca a regra da atuação uniforme e ideologicamente harmoniosa durante no mínimo quatro anos. Os votos, na maioria, saudaram a nova norma que, segundo eles, teria o condão de obrigá-las a andar na linha justa da fidelidade partidária nas eleições e no cotidiano do Congresso.

Amarga ilusão. Lembra aquela que anos atrás levou o STF a derrubar a cláusula de desempenho (hoje celebrada pelo mesmo tribunal) sob o argumento de preservar as agremiações menores, algumas com firme identidade doutrinária. Resultou na proliferação de partidos. A realidade se impôs.

Alguns ministros agora falaram da impossibilidade de o Congresso vir a alterar a lei a fim de criar brechas menos civilizatórias, pois “trata-se de ato jurídico perfeito”.

Tal concepção de novo remete a outro tipo de manifestação de ministros do Supremo, quando da declaração da suspeição de Sérgio Moro em processo contra Luiz Inácio da Silva. Asseguraram que aquela decisão teria efeito só no caso do ex-presidente. Como se viu, outros processados surfaram na onda e se beneficiaram dela.

Obviamente não cabe aos magistrados juízo de valor presumido sobre os usos e abusos futuros dos políticos. Mas tampouco faz jus ao tirocínio deles a presunção, com altas doses de inocência, de que uma lei forte anulará o apetite de carnes fracas.