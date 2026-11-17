Análises com o rigor e o método acadêmicos, mas com uma linguagem acessível para todos, sem os jargões e as firulas do texto acadêmico

Análises com o rigor e o método acadêmicos, mas com uma linguagem acessível para todos, sem os jargões e as firulas do texto acadêmico

No dia 10 de novembro passado, Richard Posner – juiz e professor de Direito da Universidade de Chicago – faleceu aos 87 anos. Diversos acadêmicos, magistrados e autores apontam Posner como o juiz com maior impacto dos Estados Unidos. Outros, com base em estatísticas, afirmam que foi o jurista americano mais citado na academia no século XX. Para mim, ele foi simplesmente um dos principais fundadores da Análise Econômica do Direito (AED), área revolucionária do Direito.

Em 1973, Posner publicou Economic Analysis of Law, livro que transformaria profundamente a maneira de estudar, compreender e aplicar o Direito. A ideia central era tão simples quanto revolucionária: as normas jurídicas não deveriam ser analisadas apenas por sua coerência interna, por seus fundamentos filosóficos ou por sua adequação à legislação, mas também pelos incentivos que criam e pelas consequências que produzem sobre o comportamento das pessoas. A Economia, com suas ferramentas de análise de escolhas, custos, benefícios e incentivos, poderia ajudar a compreender o funcionamento das instituições jurídicas e a avaliar seus resultados.

É verdade que Posner não foi o primeiro a aproximar Economia e Direito. Antes dele, Ronald Coase e Guido Calabresi já haviam produzido trabalhos fundamentais nessa direção. Mas foi Posner quem sistematizou essas ideias, ampliou sua aplicação para praticamente todos os campos jurídicos e as transformou em um verdadeiro programa de pesquisa. Contratos, propriedade, responsabilidade civil, direito penal, concorrência, processo judicial e até direito constitucional passaram a ser examinados sob uma perspectiva econômica. O Direito deixava de ser um sistema fechado em si mesmo para dialogar com o funcionamento real da sociedade.

Sua trajetória intelectual foi tão extraordinária quanto sua produção acadêmica. Formado em Yale e Harvard, onde concluiu o curso de Direito em primeiro lugar de sua turma, Posner trabalhou na Suprema Corte americana e em órgãos do governo federal antes de ingressar, em 1969, na Universidade de Chicago. Em 1981, foi nomeado pelo presidente Ronald Reagan para a Corte Federal de Apelações do Sétimo Circuito, onde atuou por 36 anos. Ao longo da carreira, publicou mais de 50 livros, centenas de artigos acadêmicos e escreveu mais de 3 mil decisões judiciais. Pouquíssimos intelectuais conseguiram combinar produção acadêmica tão extensa com uma atuação judicial tão intensa.

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Mas o que tornava Posner verdadeiramente excepcional não era apenas sua produtividade. Era sua disposição para questionar praticamente tudo. Sua obra desafiava pressupostos tradicionais do Direito, inclusive a ideia de que a justiça de uma norma poderia ser avaliada independentemente de suas consequências. Para Posner, boas intenções não bastavam. Uma lei criada para proteger determinado grupo poderia, por exemplo, acabar prejudicando justamente aqueles que pretendia beneficiar. Uma decisão judicial aparentemente justa poderia gerar incentivos perversos e produzir resultados socialmente indesejáveis. Era necessário olhar além das palavras da lei e das intenções de seus formuladores.

Naturalmente, suas ideias provocaram enormes controvérsias. Sua defesa inicial da eficiência econômica e da maximização da riqueza como critérios para avaliar regras jurídicas recebeu críticas de juristas, filósofos e economistas. Acusavam-no de reduzir a justiça a cálculos monetários, de ignorar questões distributivas e de atribuir valor excessivo à eficiência. Algumas de suas propostas eram deliberadamente provocativas e enfrentaram forte resistência. Posner, porém, nunca foi um intelectual preocupado em conquistar unanimidade. Ao contrário, parecia especialmente interessado em desafiar consensos estabelecidos, mesmo quando isso significava contrariar seus próprios aliados intelectuais.

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E uma de suas características mais admiráveis era justamente a capacidade de rever suas próprias posições. Ao longo dos anos, afastou-se de algumas de suas formulações econômicas mais rígidas e passou a enfatizar cada vez mais o pragmatismo judicial. Embora nomeado por um presidente republicano e frequentemente associado ao pensamento conservador, criticou duramente interpretações constitucionalistas conservadoras e proferiu decisões consideradas progressistas. Não era alguém facilmente enquadrável em categorias ideológicas. Sua preocupação fundamental era compreender os problemas concretos e encontrar soluções que fizessem sentido diante da realidade.

Existe um “chavão” de dizer que alguém está à frente do seu tempo. A maior prova de alguém assim é incomodar o status quo, não ser compreendido no tempo em que está vivo. Richard Posner incomodou muito, até hoje, e continua. Sua obra obrigou gerações de juristas a enfrentar perguntas que preferiam não fazer: quais são os custos das decisões judiciais? Quem realmente ganha e quem perde com determinada legislação? Como as pessoas reagem aos incentivos criados pelas regras? E, sobretudo, de que adianta uma norma juridicamente impecável se seus resultados concretos são desastrosos?

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Paradoxalmente, é justamente no Brasil – onde, culturalmente e por formação acadêmica, o pensamento jurídico tradicional está no outro extremo das ideias de Posner – que a AED tem tido uma rápida disseminação. Nosso ensino jurídico historicamente privilegiou o formalismo, a interpretação normativa e as construções doutrinárias, frequentemente com pouca atenção às evidências empíricas e às consequências econômicas das decisões. Durante muito tempo, falar em custos, incentivos e eficiência no Direito era quase uma heresia. Ainda hoje, há quem confunda Análise Econômica do Direito com a defesa dos interesses empresariais ou com a ideia equivocada de que tudo deve ser reduzido a dinheiro.

Entretanto, nas últimas décadas, esse cenário começou a mudar. A AED passou a ocupar espaço nas universidades, nos tribunais, nas escolas da magistratura e nos debates sobre políticas públicas. Magistrados, advogados, pesquisadores e formuladores de políticas passaram a reconhecer a importância de compreender os efeitos concretos das normas e decisões. Discussões sobre eficiência judicial, litigância excessiva, segurança jurídica, regulação econômica e desenho institucional são exemplos de campos em que essa influência se torna cada vez mais visível. O próprio reconhecimento da necessidade de avaliar empiricamente o funcionamento do sistema de Justiça representa uma transformação intelectual que seria difícil imaginar algumas décadas atrás.

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Falta muito ainda para a AED ser bem compreendida pela maioria da comunidade jurídica, judicial e de políticas públicas, mas a influência de Posner está acontecendo. E talvez seu maior legado não seja uma teoria específica, uma conclusão econômica ou determinada interpretação jurídica. É a mudança na maneira de pensar o Direito: substituir certezas dogmáticas por perguntas, confrontar argumentos com evidências e reconhecer que boas decisões exigem compreender o mundo como ele funciona, não apenas como gostaríamos que funcionasse. Para aqueles de nós que dedicamos a vida acadêmica e profissional a essa perspectiva, sua influência é impossível de exagerar.

Muito obrigada, Professor e Meritíssimo Richard Posner, por tudo!

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Luciana Yeung é Professora Associada e Coordenadora do Insper Center for Law & Economics (InCLE). Membro-fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia (ABDE). Pesquisadora-visitante no Law and Economics Foundation na Universidade de St Gällen (Suíça) e no Institute of Law and Economics, da Universidade de Hamburgo (Alemanha). Autora de “O Judiciário Brasileiro – uma análise empírica e econômica”, “Curso de Análise Econômica do Direito” (juntamente com Bradson Camelo), além de dezenas de outras publicações. Foi agraciada em Junho de 2026 com a “Medalha ALACDE” por sua difusão e divulgação do conhecimento científico em Direito & Economia na América Latina.