Quanto custaria a promessa de Trump de dar US$ 5 mil para cada adulto

Jogar dinheiro pela janela de um prédio para ver a multidão na rua ir ao delírio enquanto corre para pegar as notas no ar é o tipo de cena de comédia de Hollywood que combina com a figura do bilionário (e presidente) americano Donald Trump.

E é justamente algo do tipo que ele prometeu, nesta quinta-feira, 10, ao entrar na campanha em favor dos candidatos republicanos que disputam uma vaga no congresso nas eleições de meio de mandato, marcadas para novembro. A diferença é que ele não pretende tirar o dinheiro do próprio bolso, mas sim dos pagadores de impostos.

Trump afirmou que, se os republicanos garantirem o controle da duas casas legislativas, ele vai dar 5000 dólares para cada cidadão adulto do país. Isso custaria algo em torno de 1,3 trilhão de dólares (ou 6,6 trilhões de reais), o equivalente a 20% do orçamento anual dos Estados Unidos.

A principal preocupação do Partido Republicano nessa campanha tem sido a percepção entre os americanos de que o custo de vida está elevado, um cenário que apenas piora quando se tem o petróleo a mais de 100 dólares o barril e uma política de guerra tarifária com outros países (entre os quais o Canadá) que tendem a elevar ainda mais os preços de alguns produtos.

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O fato dos índices oficias indicarem uma desaceleração na inflação não alivia a percepção de que o poder de compra dos americanos está sendo corroído rapidamente.

Sendo assim, porque não distribuir dinheiro? Trump promete o que quer. Mais para frente, vai dizer que não foi bem isso que ele quis dizer.

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