Por que no Peru a política é um caos, mas a economia é estável

A apertadíssima disputa eleitoral para a presidência do Peru, em que a contagem chegou a dar uma diferença de menos de 600 votos entre os candidatos Roberto Sánchez e Keiko Fujimori com mais de 98% das urnas apuradas, é apenas um dos sinais da polarização extrema e do caos que é a política no país. Esta é a quarta tentativa de Keiko de chegar ao poder — ela que já exerceu a função de primeira-dama no governo do pai, o ex-ditador Alberto Fujimori, falecido em 2024 em prisão domiciliar.

Sánchez, seu adversário, é aliado do ex-presidente esquerdista Pedro Castillo, que está preso por tentativa de golpe de Estado, e a quem promete conceder indulto caso seja eleito. O atual presidente interino do Peru é José María Balcázar Zelada, depois que o seu antecessor, José Jeri, foi destituído pelo parlamento por acusações de corrupção. Jeri, por sua vez, ocupou o cargo por apenas quatro meses no lugar de Dina Boluarte, que também foi destituída. Em dez anos, o Peru teve nove presidentes.

O caos político contrasta com a estabilidade na economia — pelo menos para os padrões latino-americanos. O Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 3,4% em 2025, mais do que o Brasil, cuja economia teve um incremento de 2,3% no ano passado. E, ao contrário do Brasil, o Peru tem um histórico recente de responsabilidade fiscal. A dívida bruta peruana em proporção ao PIB era de 33% em 2025 (já foi de quase 50% em 2003), enquanto no Brasil o indicador estava em quase 90% (era 71,5% em 2003, segundo o Banco Mundial). O déficit fiscal (a diferença entre o que o governo gasta e arrecada) peruano está em queda — e dentro da regra estabelecida. No Brasil, está em 9% do PIB, enquanto no Peru é de aceitáveis 1,9%. Não é à toa que a taxa básica de juros no nosso país vizinho é de apenas 4,25%, enquanto por aqui a atividade econômica sofre com uma Selic de 14,5%.

Apesar dos bons números recentes, o país ainda tem um longo caminho a percorrer para que os avanços econômicos se reflitam mais rapidamente em melhorias concretas para a população. Está melhorando gradualmente, mas o Peru ainda é um país muito pobre, mais até do que o Brasil. Tanto em termos de renda média, quanto na proporção da população abaixo da linha da pobreza. Um terço dos peruanos se encontra nessa faixa. Além disso, a informalidade atinge quase 70% dos trabalhadores do país, contra cerca de 40% no Brasil. Por outro lado, o Brasil é mais desigual.

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O que explica a contradição entre o caos político e a estabilidade econômica? A primeira característica tem muito a ver com as ambições da própria Keiko Fujimori. Apesar das sucessivas derrotas presidenciais, ela transformou o seu partido, o Fuerza Popular (o maior do Congresso peruano), em uma máquina de aprovação de impeachments de presidentes. A segunda é fruto do relativo consenso nacional em torno de alguns pilares macroeconômicos. Se eleito, Sánchez promete se afastar disso. A vitória de Keiko, por sua vez, pode trazer estabilidade também para a política. Mas ao custo de uma gestão tentada a replicar em algum grau o autoritarismo do clã Fujimori.