O paradoxo estratégico do Mercosul pós-reeleição de Lula

A reeleição de Lula preserva a principal âncora política do Mercosul, mas não resolve o problema que impede o bloco de aproveitar sua relevância internacional. O Brasil continuará defendendo a integração regional e a negociação conjunta de acordos comerciais, enquanto a Argentina de Javier Milei procura mais liberdade para buscar parceiros por conta própria. A divergência importa, mas não explica tudo.

Segundo a mais recente edição do Monitor da Biglobal, consultoria fundada por Marisa Bircher, ex-secretária de Comércio Exterior da Argentina, o Mercosul vive um paradoxo estratégico: reúne alimentos, energia, minerais e escala de mercado que o mundo procura, mas não consegue converter essas vantagens em um projeto comum. A continuidade política em Brasília reduz a perspectiva de uma mudança de rumo. Não garante, por si só, que o bloco saia do lugar.

Bloco pacífico

O cenário internacional deveria favorecer os sul-americanos. Guerras, disputas por recursos estratégicos e barreiras comerciais aumentam o interesse por fornecedores capazes de oferecer abastecimento confiável. Nesse ambiente, a ausência de guerras entre os integrantes do Mercosul tem valor econômico, não apenas diplomático.

O bloco combina a escala industrial e o mercado consumidor brasileiros com a agroindústria, a energia e os minerais argentinos, os serviços e a logística uruguaios e a produção agropecuária e hidrelétrica paraguaia. O problema não é a falta de atributos para atrair compradores e investimentos. É a dificuldade de organizar essa oferta de modo que os países ganhem mais juntos do que conseguiriam separadamente.

Obstáculos estruturais

Essa dificuldade começa dentro de casa. Criado em 1991 para construir um mercado comum, o Mercosul ainda convive com obstáculos à circulação de mercadorias, exceções à tarifa externa comum e uma coordenação macroeconômica que não se consolidou. Açúcar e automóveis permanecem sujeitos a regimes especiais, enquanto barreiras técnicas e outras restrições limitam o comércio regional.

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A Biglobal identifica uma fragilidade recorrente nessa trajetória: a integração avança ou perde impulso conforme a afinidade política entre os governos se aproxima ou se afasta. Nos anos 2000, a convergência à esquerda ajudou a ampliar a dimensão política do bloco. Agora, a distância entre Lula e Milei dificulta novos entendimentos. Mas um projeto de longo prazo que depende da simpatia entre presidentes já nasce com prazo de validade eleitoral.

União ou autonomia

A defesa argentina de maior autonomia comercial tampouco oferece uma solução sem custos. O acordo com os Estados Unidos, firmado em fevereiro de 2026, e o pedido de adesão ao CPTPP, tratado de livre-comércio que conecta países do Pacífico e Reino Unido, apresentado em junho, testam o compromisso de negociar conjuntamente preferências tarifárias com países de fora do Mercosul.

Para Buenos Aires, avançar sem esperar o consenso dos vizinhos pode parecer um atalho. A contrapartida seria negociar com um mercado menor para oferecer e disputar investimentos e condições de acesso com o próprio Brasil. Nos dados apresentados pela Biglobal para as quatro economias analisadas, o país concentra 73,6% do PIB e 79,3% das exportações destinadas a mercados externos ao bloco. A liberdade formal para negociar sozinho não elimina essa diferença de peso. Pode torná-la ainda mais decisiva.

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Há também uma diferença entre flexibilizar regras e desmontar relações produtivas. Em 2025, o Mercosul absorveu 18,9% das exportações argentinas e respondeu por 29% de suas importações. O Brasil, isoladamente, recebeu 14,7% das vendas externas da Argentina e forneceu 24,3% de suas compras. Essa interdependência vai além do intercâmbio de produtos acabados: envolve fábricas de veículos, produtores de autopeças e fornecedores que se organizam em torno do acesso preferencial ao mercado vizinho.

Segundo a consultoria, acordos bilaterais com condições diferentes podem criar novas assimetrias e afetar essas cadeias. Milei pode buscar uma inserção comercial mais independente, mas terá de levar em conta uma estrutura produtiva que não se reorganiza na velocidade de uma decisão política.

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Desafio de Lula

Isso não significa que preservar o Mercosul exija mantê-lo como está. O acordo com a União Europeia, aplicado provisoriamente desde maio, mostra o alcance possível da negociação conjunta. O desafio do novo mandato de Lula será, portanto, dar resultados à defesa da unidade, removendo barreiras internas e acelerando a abertura externa.

A Biglobal sustenta que a integração não exige uniformidade política, mas regras previsíveis e compromissos duradouros. O risco para o Mercosul não é apenas se fragmentar por excesso de autonomia. É preservar sua estrutura sem adquirir capacidade de agir — e continuar oferecendo ao mundo um potencial que os próprios sócios não conseguem aproveitar.