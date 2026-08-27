ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Diogo Schelp

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Notícias e análises sobre economia política internacional e comércio exterior
Economia

De olho no Redata, empresas italianas preveem investir R$ 90 bi no Brasil

Grupos como Almaviva, Zucchetti e Lynx aceleram aquisições no setor de tecnologia e apostam no país como plataforma para a América Latina

Por Diogo Schelp Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 12h54
Corredor de um data center com racks de servidores iluminados por luzes azuis e vermelhas, indicando atividade e processamento de dados
Por dentro de um data center de IA (OVHcloud/AFP)
Continua após publicidade
De olho no Redata, empresas italianas preveem investir R$ 90 bi no Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O capital italiano deixou de ver o Brasil apenas como um mercado de vendas e passou a tratar o país como base de operações para a América Latina. Um levantamento preliminar de planos anunciados por grupos italianos no país aponta para algo em torno de 70 bilhões de reais em ciclos de investimento já em curso — soma que se aproxima de 90 bilhões de reais quando incorpora compromissos assumidos para os próximos três anos. A avaliação é do presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura (Italcam), Graziano Messana.

Durante décadas, o roteiro das companhias italianas no Brasil seguia um padrão: abrir uma filial do zero para vender serviços de tecnologia às próprias multinacionais italianas já instaladas aqui, caso de Enel, Pirelli, Luxottica, Ferrero e Fiat — parte das 1.100 empresas italianas hoje presentes no país, o segundo com mais companhias italianas fora da Itália, depois dos Estados Unidos. Esse modelo começou a mudar nos últimos dois anos e meio, período em que o interesse migrou da prestação de serviço para a aquisição direta de operações brasileiras.

Nesse intervalo de tempo, a Almaviva, de tecnologia da informação, comprou 51% da Magna Sistemas por 64 milhões de euros (o equivalente hoje a quase 390 milhões de reais) e assumiu 100% da TIVIT em operação estimada pelo mercado em cerca de 1,4 bilhão de reais, tornando-se a segunda maior empresa do setor em faturamento no Brasil e reforçando sua presença em serviços de nuvem, cibersegurança e inteligência artificial (IA).

A Zucchetti, especializada em sistemas informáticos e com faturamento superior a 1 bilhão de euros na Itália, fez uma dezena de aquisições no país — incluindo Compufour, D4Sign e o Grupo Hive/Omnibees — somando cerca de 1 bilhão de reais investidos. Já a Lynx adquiriu a Ímpar, especialista em transformação digital e Microsoft Azure, na maior aquisição internacional da história da companhia. A consultoria BIP, por sua vez, comprou em 2025 a brasileira BITKA Analytics, ampliando sua atuação em inteligência artificial aplicada, entre outros setores, à mineração.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo Messana, a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia deu um novo impulso a esse fluxo. Em maio deste ano, entrou em aplicação provisória a parte tarifária do acordo, o que já elimina o imposto de importação — antes de até 14% — sobre uma série de máquinas e equipamentos de automação que a indústria brasileira não produz, com desoneração gradual em dez anos para os itens em que já existe produção nacional equivalente. Ele credita à Itália o papel de pioneira entre os europeus.

Para Messana, o padrão observado nas aquisições recentes sugere que o ciclo está apenas começando: nenhuma das companhias que compraram seu primeiro ativo no Brasil parou na primeira operação — todas já avançaram para uma segunda ou terceira aquisição, caracterizando o que ele descreve como “um fenômeno do momento”.

Continua após a publicidade

Regime especial

O apetite italiano também é impulsionado pela corrida por infraestrutura de IA no Brasil, favorecida pela matriz energética limpa do país e pelo Redata, programa do governo federal que zerou temporariamente a alíquota de importação sobre equipamentos para construção de data centers. Segundo o governo, a estimativa é de que o setor atraia investimentos da ordem de 80 bilhões a 100 bilhões de reais até 2027.

Nesta quarta-feira, 26, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, prometeu colocar o retorno do Redata em votação. A declaração foi feita após encontro com o presidente Lula e com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. O Redata foi criado por meio de uma Medida Provisória para isenção de impostos federais que serviriam de incentivo aos data centers, mas o texto perdeu a validade em fevereiro deste ano. Agora, tenta-se aprovar um projeto de lei para aprovar o programa.

Continua após a publicidade

Missão italiana

A Confindustria, entidade italiana equivalente à CNI (Confederação Nacional da Indústria), enviará uma missão de cerca de 100 empresas ao Brasil nos dias 9 e 10 de setembro, a primeira do tipo desde a aprovação do acordo EU-Mercosul, com a presença do vice-premiê italiano Antonio Tajani. A missão vai concentrar encontros de negócios em cinco setores prioritários — agroalimentar, farmacêutico, dispositivos médicos, indústria e transição energética —, três dos quais, segundo Messana, mantêm conexão direta com a cadeia de data centers: mineração de terras raras, transição energética e tecnologia da informação.

Empresas como a TIM italiana já avaliam se tornar operadoras de serviços de inteligência artificial “as a service”, ou seja, oferecendo às companhias um pacote que vai do data center à entrega final do processamento — um movimento pensado, entre outras razões, para manter dados sensíveis dentro do território brasileiro, evitando que informações trafeguem até os Estados Unidos e voltem.

Publicidade
TAGS:
Inteligencia Artificial
Itália
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).