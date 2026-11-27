O banqueiro Luiz Carlos Trabuco ainda nem assumiu o Ministério da Fazenda e já é alvo do “fogo amigo” no PT. A escolha reacendeu no partido o temor de um ajuste fiscal como o de “Dilma 2”. O porta-voz mais visível da crítica é o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que, no dia do anúncio, fez a seguinte postagem na rede social X: “Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita! ” Trata-se de uma referência ao ex-ministro de Dilma Rousseff que durou menos de um ano no cargo, quando o país se afundava em uma recessão que durou quase três anos.

Alertar que Trabuco pode reviver um “momento Levy” é uma incongruência, uma tentativa, talvez deliberada, de confundir causa com efeito. O deputado escreveu recentemente que “o ajuste fiscal conduzido por Joaquim Levy contribuiu para aprofundar a recessão e agravar a crise política”. A verdade, porém, é que Levy não criou a crise de 2015. Foi chamado para impedi-la e acabou barrado por quem não quis o ajuste, entre eles o próprio Lindbergh.

Levy chegou ao cargo em janeiro de 2015, depois de o governo registrar o primeiro déficit primário do governo central desde 1997, de 17,2 bilhões de reais. A recessão, que só viria a ser confirmada depois, já corria desde o segundo trimestre de 2014. Ou seja, a crise econômica veio antes da tentativa de ajuste de Levy, não depois.

O ministro teve pouco respaldo. Pediu 80 bilhões de reais de contingenciamento e só conseguiu menos de 70 bilhões de reais. Enquanto isso, o PT atacava o próprio ministro: o presidente do partido chegou a dizer que ele não deveria ficar se não aceitasse mudar sua política econômica. Em setembro, a agência de risco S&P tirou o grau de investimento do país e apontou falta de coesão política. O próprio Lula, que tratava de exercer sua influência sobre Dilma, dizia a ela que era preciso abandonar o ajuste fiscal e defendia trocar Levy por Henrique Meirelles, que havia sido presidente do Banco Central em seu governo. Em 18 de dezembro, Levy saiu. O PIB caiu 3,5% em 2015 e 3,3% em 2016. O aprofundamento da recessão veio depois que o ajuste foi abandonado.

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Em 2015, Lindbergh Farias era senador e um dos críticos mais duros do ajuste entre os petistas próximos a Lula. Em maio, anunciou voto contra a MP do seguro-desemprego, defendida por Levy, e chamou a política do ministro de “samba de uma nota só”. O então senador defendia abertamente a saída de Levy, e não porque o ministro havia fracassado em fazer o ajuste de que a economia precisava, mas justamente por tentar fazê-lo.

Como deputado, continua sendo. Depois de criticar as medidas de contenção de despesas, Lindbergh foi um dos dois deputados petistas, no início desta semana, a se abster na votação do projeto de lei do ajuste fiscal, o chamado Plano Moretti, em referência ao ministro do Planejamento.

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Em 2015, Lindbergh combateu o ajuste e participou da fritura que levou à saída de Levy. Hoje atribui ao ministro a recessão que o ajuste, barrado e diluído com ajuda do próprio Lindbergh e outros petistas, não conseguiu evitar. A culpa não foi de quem tentou arrumar as contas, mas de quem não o sustentou, a começar pela presidente Dilma Rousseff.

Desta vez o cenário é outro. Trabuco chega com a confiança declarada de Lula e com o mercado a favor. Apesar do fogo amigo contra o futuro ministro, Lula tem mais controle sobre o seu partido do que tinha Dilma.