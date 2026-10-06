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De olho nos tributos

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Dados e análises sobre os impostos e seu efeito na economia
Economia

R$ 636 bilhões de arrecadação sem imposto definido

A CBS e a viúva que não chora – num enredo de Nelson Rodrigues, entenda como anda a reforma tributária

Por Adolpho Bergamini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h45
Produtos na prateleira: o imposto CBS-Contribuição sobre Bens e Serviços ainda não teve alíquota definida
Produtos na prateleira: o imposto CBS-Contribuição sobre Bens e Serviços ainda não teve alíquota definida (./Reprodução)
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Quem acompanha esta coluna sabe que a abertura sempre busca a literatura, a filosofia ou a história para dar o tom. Nelson Rodrigues foi o único que abriu esta coluna duas vezes: sou fã irremediável. Desta vez a ousadia é maior. Como Nelson comentaria a situação do contribuinte à espera da CBS? Vou arriscar escrever como ele. Se der errado, a culpa é minha; se der certo, é dele. Começando agora.

Amigos, conheci um vascaíno de Bonsucesso chamado Almeida. Um homem de bem. Dono de uma fábrica de tintas, casado há doze anos com Alaíde. Não a amava, mas pagava as contas mesmo assim, no dia certo. Até que Ritinha, irmã mais nova de Alaíde, veio passar uma temporada na casa deles. Vejam bem: uma temporada. Não há na língua portuguesa palavra mais perigosa.

Ritinha tinha vinte e dois anos. O Almeida a viu pela primeira vez saindo do banho, enrolada na toalha, atravessando o corredor. Tinha uma carne que pedia o drama. Fedia a destino. O Almeida descobriu ali que só existe casamento feliz onde há uma cunhada mais nova. Ele tentou resistir. Mas era um miserável: um homem de bem que lamentava a própria reputação. Resistiu um mês. Alaíde acabou flagrando os dois no quarto de costura. E aqui, amigos, o Almeida se revelou. Não disse que fora seduzido. Não disse que a mulher andava fria. Não disse que era o carnaval, o calor, a cerveja. Assumiu tudo e disse, limpo: “Eu a amo.” O canalha comum empurra a canalhice para a conta dos outros; o canalha honesto assina a própria. É raríssimo. Conheci três na vida, e dois eram do Fluminense.

Alaíde não chorou, não gritou, não pediu a separação. Fez pior. Disse à irmã: “Você fica.” E ficou com os dois debaixo do mesmo teto: ela no comando, o marido pagando as contas, a irmã no quarto dos fundos. Ritinha também amava o Almeida, mas não podiam viver juntos. Numa quinta-feira, Ritinha se jogou na frente do bonde. Não deixou bilhete.

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O Almeida não teve coragem para o mesmo gesto. Era um imprestável — imprestável até para morrer. O corpo da sua pequena ainda nem tinha esfriado e ele já estava no botequim. Era a final, Vasco e Botafogo. Encheu a cara, apostou tudo o que tinha no Vasco antes do apito. Era batata, mas o Vasco perdeu: Almeida estava desolado, saiu e atravessou a rua de cabeça baixa. O lotação não teve tempo de parar. E, por coincidência, aconteceu na mesma esquina da Ritinha.

A viúva não foi ao velório. Já estava no cartório, abrindo o inventário.

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Agora, amigos, a CBS. Troquem os nomes e leiam de novo. O Almeida é o contribuinte. Alaíde é o Estado. Ritinha é a esperança da reforma tributária.

A reforma prometia simplicidade: um imposto no lugar de cinco, o desconto inteiro do que se pagou antes. O contribuinte, casado por obrigação com o Estado, se apaixonou pela promessa e nunca escondeu de ninguém que queria aquilo. Mas o Estado o flagrou amando a irmã. E fez o que Alaíde fez: trancou a reforma no quarto dos fundos, que tem até nome na placa: arrecadação. O contribuinte voltou ao de sempre: pagar tudo em dia.

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Quem quiser saber por que Ritinha se matou, procure no Diário Oficial: a causa mortis está lá. São duas. Leiam o laudo comigo.

Primeira causa: a conta foi feita de trás para a frente. A CBS ainda não tem alíquota — o percentual que cada um vai pagar —, mas já tem arrecadação acertada. Está no orçamento de 2027: seiscentos e trinta e seis bilhões e oitocentos milhões de reais, por extenso, como nos cheques. Primeiro decidiram quanto querem; o percentual é detalhe, como o nome do noivo num casamento. E, para achar o percentual, a conta recorre até à alíquota de um imposto que vai morrer, o IPI: com ela se calibra o Imposto Seletivo, que ainda não nasceu, e com o Seletivo se fecha a conta da CBS. No Brasil, até defunto serve de padrinho. Reparem no que isso diz sobre a alíquota que vem aí: ela não será calculada, será deduzida. O Estado já sabe quanto pretende receber. Quem produz ainda tenta descobrir quanto terá de pagar.

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Segunda causa: o enxoval chegou depois do casamento. O governo dirá que testou: 90% das empresas emitem nota no piloto, 30 bilhões de documentos. É verdade, e é como dizer que o casamento foi ensaiado só porque a noiva experimentou o vestido. Testou-se a nota. Não se testou o imposto. A apuração — a conta que diz quanto cada um deve — ainda roda em ambiente de teste restrito. As conexões para consultar débitos e créditos devem chegar neste mês de outubro; as de pagamento, em novembro; a guia para pagar o imposto, no fim de novembro — tudo em ambiente de teste, para um tributo a ser cobrado em janeiro. E há leiautes previstos para o fim do ano tratando de obrigações exigíveis já em janeiro. Ninguém sabe como corrigir uma nota errada ou retificar um período apurado; e, como a nota passa a valer como confissão de dívida, o erro que não se pode consertar vira multa. Dirão os homens de planilha que há um portal de testes. Há. Como há copo d’água em velório: não falta, e não serve para nada.

Foi disso que Ritinha morreu. De nenhum crime. De dois desmandos.

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O contribuinte sem esperança faz o que o Almeida fez: aposta. O orçamento do ano que vem se fecha agora. A meta se assina agora. A máquina se compra hoje. O dinheiro sai agora, sob um imposto que morre; a receita entra depois, sob um imposto que ainda não disse quanto cobra. A conta não fecha porque falta um número, e o número está com quem já fechou a dele. O Almeida apostou antes do apito; a empresa aposta antes do regulamento. Isso não é planejamento. Não é batata. É jogo do bicho com nota fiscal. E quem sai do bar em janeiro e atravessa a rua sem olhar — quem entrega a apuração feita sobre regra provisória — é atropelado por uma autuação com multa de 75% por cento. A multa não é da CBS. O erro é. E o erro foi induzido.

E a viúva? A viúva é o Estado. Viúva do Almeida, que ela mesma atropelou. Viúva de Ritinha, que trancou no quarto dos fundos. Está de pé, seca, no cartório, com 636 bilhões de inventário já lavrados e o percentual ainda por definir.

Amigos, o Almeida era um canalha, mas confessou. O Estado não confessa: não confessa que trancou a irmã no quarto dos fundos, que o ano de testes testou a nota e não testou o imposto, que em janeiro vai começar a enterrar contribuinte com o caixão ainda na marcenaria. Adiar a CBS é confessar. Dirão que não se pode, que a data está na Constituição. Mas este país já emendou a Constituição mais de cem vezes, que a emende, uma vez na vida, para poupar o contribuinte. Adiem. Adiem por decência. Que a Receita, para variar, seja a primeira a confessar. E se a viúva não chora, é porque entre Alaíde e o Almeida nunca foi amor. Era só inventário.

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