O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso

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Em paralelo com 2001: Uma Odisseia no Espaço, a medicina viveu uma revolução silenciosa nos exames de imagem. Da precariedade que exigia cirurgias exploratórias à era da inteligência artificial, veja como a tecnologia transformou diagnósticos e salvou milhões de vidas.

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Qualquer elogio que eu faça sobre esta inacreditável obra-prima do cinema, que logo fará seis décadas, seria desmerecedor. Stanley Kubrick nos leva à magia da evolução humana, toda sua modernidade, avanço tecnológico e um provável contato com formas de outro planeta no filme 2001: Uma odisseia no espaço.

Em 1968, ano do filme, nascia o ultrassom. Ainda de forma precária, tomografia e ressonância brigavam para produzir alguma imagem. O ator principal ainda era o bom e eterno raio-X. O acesso a qualquer exame de imagem era extremamente incerto e as falhas nos diagnósticos eram inevitáveis. Estávamos aprendendo e a qualidade era muito ruim.

Como na pré-história, os erros e acertos iam moldando os diagnósticos e condutas. Milhões de pacientes ao redor do mundo passaram por intervenções cirúrgicas ao longo dos anos que hoje seriam desnecessárias, mas essas eram as ferramentas que possuíamos. Naquela época, na dúvida, tínhamos que operar, medicar e cuidar.

Na trama, é nítido o contraste evolutivo e, atualmente, o contraste que usamos é injetado ou tomado, o que também foi um fenômeno nos exames de imagem. A cada dia esses líquidos estão mais específicos para apresentar um exame melhor e causando menos danos e efeitos colaterais.

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Ainda não possuímos naves espaciais tão sofisticadas, mas o setor de imagens dos hospitais nos remete a uma odisseia espacial, onde tomógrafos, ressonâncias, mamógrafos, PET scans e outros nos levam a um futuro dimensional para salvar vidas.

Invadíamos abdomens e realizávamos cirurgias devido à incerteza diagnóstica. Retirávamos mamas parcial ou totalmente devido à presença de uma nodulação, o mesmo acontecia com a tireoide, o fígado e outros órgãos.

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Milhões de apêndices, ovários, úteros foram retirados e, hoje, estariam ainda por aqui. Joelhos eram invadidos para se fazer diagnóstico de lesões hoje vistas muito bem na nave da ressonância. Doenças oncológicas eram, em geral, de diagnóstico tardio, estendendo o tamanho das cirurgias com todas as suas consequências.

Sou cirurgião há mais de 30 anos e sei exatamente o que foi essa época, que não é tão longínqua até para usarmos o termo evolução, talvez progresso.

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O avanço galáctico e silencioso desses métodos tem revolucionado a medicina, não apenas pela precisão dos diagnósticos, mas também pela forma como as imagens são apresentadas, permitindo uma compreensão cada vez mais detalhada do corpo humano.

Hoje, não há um quantitativo mundial, mas milhões de cirurgias e procedimentos invasivos são evitados graças a esses aparelhos e seus pilotos.

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Nossos “telescópios” médicos estão ficando cada dia mais potentes, passamos para uma dimensão em “enxergar” o que nunca havíamos visto e planetas/lesões desapercebidas e inexistentes no passado têm sido avistados.

Confusões diagnósticas por falta de experiência do piloto têm acontecido e colidido com o meteoro do erro, em alguns casos, por nunca termos navegado nessas rotas.

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Inevitavelmente, a inteligência artificial tem cada vez mais comandado essa espaçonave, mas os comandantes ainda são os humanos muito experientes e, talvez esse seja o contato com os alienígenas que Kubrick já nos alertava há quase 60 anos.