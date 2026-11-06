O futuro da medicina brasileira está em risco

O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso

O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso

Hoje, abordaremos um filme da vida real. Uma crítica de peso, em uma crônica. Em dezembro, completarei 35 anos de formado, ou seja, iniciei minha jornada na medicina há mais de 40 anos, já que a faculdade tem a duração de seis anos. Isso me faz lembrar o famoso best-seller “Staying Alive After 35”, escrito pelo Dr. Tony McClelland.

Estou vivo, super bem de saúde e muito disso deve-se ao que aprendi com a boa medicina sobre cuidado e longevidade. Essa semana estive no pediatra com minhas filhas, gêmeas de 12 anos — também tenho um filho de 14 —, e fiquei imaginando se os filhos deles terão acesso

a um excelente pediatra como eles têm. Como a medicina do nosso país estará daqui a alguns anos?

A formação de um médico sempre foi avaliada no “verbo” futuro. Os médicos que se destacavam em unidades de saúde e cuidado, em geral, eram os das melhores faculdades, que tiveram acesso a uma boa formação, com professores qualificados, laboratórios equipados, que aprenderam o ensinar e cuidar do paciente nas aulas das enfermarias, o tocar, sentir e respeitar essa relação médico/paciente.

Há 35 anos, o Brasil possuía 80 faculdades de medicina; hoje já são 494. Nos EUA, por exemplo, país com uma área parecida, porém com uma população maior, existe menos da metade, cerca de 195.

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China, com uma população sete vezes maior, tem somente 160 e, quanto ao ranking das melhores, não comentarei como estamos.

Uma decisão política do nosso congresso (Medida Provisória 1.370/2026) afirma que médicos que ingressaram na faculdade de medicina a partir de junho de 2026 terão que se submeter a três testes ao longo do curso, para obterem seu registro. É semelhante ao que acontece, por exemplo, com os advogados. Nesta sexta-feira, 6, o presidente poderá ou não a promulgar; ainda tenho esperança na negativa.

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Querem a minha opinião? Cometerão um gravíssimo erro. Não estou aqui para julgar critérios na formação e registro de um advogado. São carreiras completamente diferentes e, obviamente, entendo muito pouco de direito, mas, após mais de quatro décadas no meio médico, posso dizer que se não nos alertarmos agora, teremos umas das piores medicinas do mundo.

A enorme quantidade de cursos de medicina, associada à degradação das faculdades públicas, tornou o mercado de captar alunos um grande negócio. Ser médico é como o sacerdócio: é um dom, um chamado, não uma busca por emprego ou status.

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A partir do início desse chamado teste, sinceramente, como vocês acham que será o enredo dessa história em nosso país? É obvio que grande parte das novas captadoras de alunos serão em breve as “melhores” faculdades de medicina do Brasil, com maior número de aprovados na prova de registro, pois todas transformarão suas salas em cursinhos de aprovação em concurso.

O cuidar e o pesquisar já não serão o mais importante. O decorar, treinar questões e simular, sim, serão a prioridade para estar entre os “melhores”.

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Não tenho bola de cristal, mas espero (na verdade, não queria) estar por aqui escrevendo e alertando, quando essa tragédia estiver estampada nas redes ou em hologramas.

O erro na política da formação médica vem sendo alertada há anos. Pressão econômica para novos cursos superou a necessidade de bons médicos, boa remuneração e condições de trabalho. Mais médicos, menor rendimento e, obviamente, pior formação.

Mas, em breve, e de forma muito bem divulgada, as melhores serão as piores e a dedicação será superada por uma simples aprovação.