Médico e jogador de futebol: a interessante semelhança entre as profissões

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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O cirurgião bariátrico e pesquisador na área de obesidade Cid Pitombo reflete, em seus textos, sobre alimentação, movimento, ganho... e perda de peso
Saúde

Médico e jogador de futebol: a interessante semelhança entre as profissões

Colunista reflete sobre talento, anos de dedicação, responsabilidade e dedicação para atingir o topo da carreira

Por Cid Pitombo 3 jul 2026, 18h36
MIAMI, FLORIDA - JUNE 24: Vinícius Júnior #7 of Brazil celebrates with teammates after scoring a goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Poucos chegarão à Seleção Brasileira, onde um grupo seleto de jogadores/médicos serão respeitados, ganharão muito bem e jogarão um jogo bonito de se ver e sentir (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Médico e jogador de futebol: a interessante semelhança entre as profissões Priorize VEJA no Google

Interessante como são parecidas as profissões de médico e jogador de futebol. Em ambas, para se chegar ao topo é preciso talento, anos de dedicação, responsabilidade e muita determinação. A diferença é a que uma começa e termina mais cedo: a de jogador. Se paramos para analisar, os que jogam na seleção tem histórias de vidas muito semelhantes.

Crianças talentosas, que com um esforço sobre-humano de seus familiares para arrumar tempo e dinheiro, conseguiram treinar, lutar e achar um lugar que acreditasse em seus talentos. Por anos correm por todos os lados, enfrentam diversas dificuldades sem a certeza do sucesso.

A vida de um médico também começa muito cedo, pelo menos deveria. A decisão por essa profissão nasce com a pessoa, é quase um chamado. E justamente por envolver talento, não deveria ser escolhida apenas pelo glamour ou grandes ganhos financeiros.

Como no futebol, a profissão de médico começa com o dom, nesse caso de querer ajudar e cuidar. O início é a busca pelo clube/faculdade que te aceite. Já nesse começo tem uma difícil peneira para entrar e mesmo que passe no teste, não é garantido uma vaga no time titular.

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Durante o período no clube, você tem que estudar/treinar todos os dias e as provas se tornam cada vez mais difíceis e intensas. Dependendo do clube que você seja aceito, as condições e oportunidades serão diferentes e podem ajudar no seu desempenho futuro.

Alguns são equipados com bons laboratórios, bibliotecas digitais com acesso ao mundo todo, tecnologias diversas, técnicos/professores muito bem-preparados e experientes, enquanto outras mal tem vestiários.

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Da mesma forma, alguns buscam formação em países vizinhos, com clubes/universidades menos tradicionais, com menor experiência e que podem levar a problemas de documentação quando se tenta a transferência para jogar/atuar no Brasil.

Como no esporte dos bretões, à medida que vamos nos tornando jogadores profissionais, temos que investir em aprimorar nossa técnica e as dificuldades voltam a aparecer. Ser contratado, quer dizer, passar em uma boa residência médica é uma nova e difícil etapa, mas necessária para você ser aceito nos times da Série A.

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Passando nessa nova peneira, voltam as semelhanças. Mesmo tendo se formado em um bom clube, ter sido aprovada para outra Série A, na residência, apesar de você ser um jogador profissional, que dizer um médico formado, o início é muito duro. Ganha-se muito mal, trabalha-se muito e ainda não se tem certeza da convocação para o time titular.

Alguns ainda investem mais: após o treino ainda ficam em campo fazendo mestrado e às vezes doutorado e, isso, necessita de anos e anos de dedicação. Passam-se as fases, mas não as decisões a serem tomadas. E os que agarram melhor as oportunidades, provavelmente jogarão a Série A. E assim como acontece na pelota, a maioria irá para os clubes das Séries B e C.

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No decorrer da vida profissional, ambos terão similaridades no que diz respeito à remuneração: alguns, apesar de dedicados, serão mal remunerados. Outros, não terão ambição de querer crescer na profissão. Uns serão adorados e idolatrados, apesar de terem uma qualidade mais inclinada ao marketing do que propriamente à técnica.

Poucos chegarão à Seleção Brasileira, onde um grupo seleto de jogadores/médicos serão respeitados, ganharão muito bem e jogarão um jogo bonito de se ver e sentir. Um jogador de futebol poderá decidir uma partida em segundos. Um médico poderá salvar a vida de um paciente no mesmo intervalo de tempo. Que todos saiam ganhando!

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TAGS:
Futebol
Medicina
Seleção Brasileira de Futebol
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