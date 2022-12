Em 2005, Steve Jobs, o gênio da computação, fez um discurso para a turma de formandos na Universidade de Stanford. Ele próprio havia abandonado a faculdade décadas antes, disse aos estudantes, e não possuía diploma. Jovem, sem saber o que fazer da vida, decidiu tomar aulas de caligrafia. Não tinha objetivo claro nem interesse imediato ao se matricular no curso. Mas a proximidade com o mundo das artes e do design acabaria por se revelar decisiva para o sucesso dos empreendimentos que lançaria mais tarde: empresas que se tornaram gigantes nas áreas de computação, animação e distribuição de música ao combinar beleza e eficiência em seus produtos. Era isso o que Steve Jobs tinha a dizer para os alunos: nenhum fracasso é definitivo. E quase sempre uma nova chance é possível.

Muitas vezes essa chance depende de nós e nasce da forma como encaramos nossas próprias dificuldades. A comediante australiana Hannah Gadsby fala disso em “Nanette”, uma apresentação de stand-up comedy que pode ser encontrada nos serviços de streaming. Homossexual, Gadsby atravessou a adolescência e o início da vida adulta sentindo vergonha de sua própria condição. O humor, desde cedo, ajudou-a a aliviar o desconforto que sentia – e também aquele que provocava à sua volta por ser “diferente”, por não se encaixar nos padrões estéticos habituais. Houve um momento, contudo, em que até mesmo a válvula de escape do humor se mostrou insatisfatória. A comediante se deu conta de que as piadas que fazia, inclusive sobre ela mesma, eram uma solução apenas provisória, de curto prazo, para suas dificuldades de aceitação e conexão com o mundo. Ao finalmente se aceitar como é, Gadsby resolve dar uma nova chance a si mesma, e promete nunca mais fazer piadas autodepreciativas. “A melhor parte da minha história não é engraçada”, ela diz.

Eu também, por muito tempo, não me encaixei nos padrões de beleza – e por isso sentia vergonha. Fui obesa até os 38 anos. A comida, para mim – como as piadas, para Gadsby –, era apenas um paliativo, uma solução de curto prazo. É um motivo de orgulho eu ter conseguido reunir, afinal, a coragem e a persistência necessárias para mudar de vida e, a partir dessa conquista, dar início a um negócio de sucesso. Ganhei – na verdade, me dei – uma nova chance, que dizia respeito tanto à minha saúde física quanto psíquica. E com isso me tornei também uma pessoa muito mais forte. A verdade é que ninguém destrói quem se reconstrói, ou seja, quem é capaz de aprender com a própria história a se tornar uma versão melhor de si mesmo.

É fácil reclamar da sorte e das circunstâncias. Melhor, contudo, é sermos capazes de nos dar novas chances, atentos às oportunidades de mudança e recomeço. Quantos relacionamentos infelizes persistem apenas porque os parceiros deixaram de acreditar que podem encontrar um novo amor? Quantas pessoas se acomodam em um trabalho insatisfatório, que não deixará legado algum, tão somente porque o salário é bom? Ou, pior, porque não se sentem à altura de novos desafios? Não é fácil, mas para mudar é preciso ter coragem. Tanto na vida pessoal quanto profissional, com frequência se faz necessário arriscar, sair da zona de conforto, se quisermos ter uma nova chance de felicidade.