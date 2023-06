Secando vícios

Muitos anos atrás, quando eu ainda não havia vencido minha batalha contra o tabagismo, uma de minhas maiores preocupações quanto a parar de fumar era o prometido ganho de peso que viria em seguida. O vazio que a falta do cigarro deixava nos ex-fumantes geralmente era preenchido por outro tipo de conforto: alimentos como pães, doces e muitas outras fontes de calorias. Sem perceber, era bastante comum que muitas pessoas substituíssem um vício por outro.

Portanto, imagine minha surpresa quando recentemente me deparei com uma notícia intrigante: pessoas que começaram a tomar medicamentos emagrecedores de última geração, como a semaglutida e outros análogos de GLP-1 (classe de medicamentos entre os quais o Ozempic é o mais mencionado), observam não apenas uma diminuição no apetite, mas também uma queda acentuada em comportamentos aditivos e de risco.

Para além de sua eficácia na perda de peso, esses remédios parecem ter efeitos colaterais inusitados: usuários têm relatado menor interesse em bebidas alcoólicas, em fumar, fazer compras compulsivas, passar horas em redes sociais e até mesmo roer unhas. Uma hipótese que, se for comprovada por estudos mais aprofundados, pode ser revolucionária.

Ainda é cedo para dizer exatamente por que isso aconteceria, mas uma teoria é que, além de tornar o ato de comer menos prazeroso, esses medicamentos estariam de alguma forma amenizando nossa ansiedade associada a outros vícios e prazeres igualmente nocivos.

Sempre fui cética quanto à prescrição “off label” (fora de seu propósito original) de qualquer medicamento, ainda mais após todo o falatório em torno da cloroquina nesses últimos anos. No entanto, no campo do bem-estar, alguns estudos atiçam minha imaginação – como um, recente, que sugeriu que o botox poderia ser útil no tratamento da enxaqueca e da depressão. A premissa era inclusive curiosa: quando estamos tristes ou com dor de cabeça, costumamos franzir a testa. Com esse músculo imobilizado, “nossos problemas estariam acabados” (parafraseando o mais famoso bordão das “Organizações Tabajara”, do memorável humorístico Casseta & Planeta).

Retornando à semaglutida e congêneres, a maioria dos relatos acolhidos por médicos descreve pessoas que, com o uso do medicamento, perderam a vontade de consumir bebidas alcoólicas em excesso. Gente que costumava passar da conta e começou a satisfazer-se com uma única dose – uma mudança notável e certamente positiva.

Cientistas que iniciaram estudos sobre o assunto acreditam que a teoria mais provável é que esses medicamentos estejam, de alguma forma, reduzindo a sensação de recompensa que o cérebro experimenta ao praticarmos maus hábitos. É possível que se trate de uma intervenção na ação da dopamina, neurotransmissor que desempenha um papel importante nesse sistema. O que corrobora a hipótese de que medicamentos como a semaglutida, ao atuar nesse mecanismo cerebral, podem ajudar pessoas com uma variedade de vícios.

Certamente, mais pesquisas precisam ser feitas para entender por completo os efeitos desses novos medicamentos. Mas talvez já dê para sonhar com um futuro mais saudável, em que tratamentos mais acessíveis nos livrem de excessos de qualquer tipo.