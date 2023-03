Paixão por sanduiche

A fórmula não poderia ser mais simples: duas fatias de pão envolvendo algum recheio saboroso e, voilà, temos uma refeição rápida. Não à toa, o sanduíche virou um clássico gastronômico, assim preservado depois de milênios. Os primeiros registros sobre esse achado culinário remontam à Antiguidade, mas só no século 18 um conde da cidade inglesa de Sandwich que adorava carne com pão acabaria por batizar a iguaria, cuja popularidade só cresceu desde então. Num mundo hiperacelerado, em que as pessoas mal encontram tempo para fazer refeições, transformou-se em um sucesso global, o lanche mais popular e universal.

Como todo hit, o sanduíche virou personagem na literatura (aparece em romances de Margaret Atwood, James Joyce, Charles Dickens e Clarice Lispector, para citar uns entre tantos) e no cinema. Quem não lembra da hilária cena de “Harry e Sally” em que a protagonista, interpretada por Meg Ryan, finge chegar ao clímax sexual defronte de um sanduíche de pastrami no pão de centeio, para o embaraço de Billy Cristal e dos frequentadores do restaurante em que conversam (menos da senhora na mesa ao lado, que ato contínuo pede ao garçom um igual àquele)? Pastrami, aliás, é uma paixão de Woody Allen –em “Noivo Neurótico, Noiva Nervosa”, Diane Keaton pede um sanduíche dessa carne curada muito apreciada em Nova York, mas no pão branco.

Cada um com suas manias: o preferido de Elvis Presley levava uma montanha de bacon, com banana assada (!) e manteiga de amendoim. Lá pelo final do século passado, o sanduíche passou a ser estigmatizado ou mesmo discriminado, por culpa de suas versões nada saudáveis surgidas na esteira da indústria de “fast food” – associada quase automaticamente a “junk food”. Por isso, há quem pretenda incluir compulsoriamente esse ícone gastronômico no cada vez mais extenso índex da má alimentação, com o que discordo frontalmente.

Sou uma apaixonada por sanduíches, e há muito tempo defendo a ideia de que eles podem ser sim uma refeição rápida saudável. Costumo chamar as releituras leves e nutritivas desse snack de “sanduíches do bem”. Porque, para além da versatilidade, podem auxiliar na saúde, nos abastecendo de fibras, vitaminas, antioxidantes e “gorduras boas”. O trio composto por carboidrato, proteína e vegetais é uma espécie de base, a partir da qual se abrem mil variações e podem ser acrescentados ingredientes como legumes, frutas, nozes, sementes, pimentas e molhos. As opções são infindáveis.

Tudo, naturalmente, depende de moderação e da escolha correta dos ingredientes. Com uma receita certeira, sanduíches podem auxiliar na memória (salmão defumado com espinafre), a fortalecer os ossos (cogumelos, agrião e sementes de abóbora) e a prevenir anemia (rosbife e beterraba). E podem ser preparados a qualquer hora. Eu gosto de comê-los à noite, como última refeição. Um sanduíche de pão integral com sementes de abóbora, peito de peru, mozarela light, tomate e pesto, por exemplo, reúne proteínas, magnésio e cálcio – o que ajuda a combater a insônia.

Em busca de um bom humor pela manhã? Experimente acrescentar iogurte e castanhas ao recheio do pão. Ou, para quem possui gostos peculiares como o de Elvis, banana ou até chocolate amargo. Afinal, seu sanduíche, suas regras.

