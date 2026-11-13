O fim do mundo foi adiado

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A coluna relembra uma previsão de 1960 que apontava o fim do mundo para 13 de novembro de 2026, devido à superpopulação. Felizmente, o físico Heinz von Foerster não acertou. Hoje, o desafio é outro: o envelhecimento populacional e a queda nas taxas de natalidade, com novas dinâmicas para o mercado de trabalho. Entenda como o futuro surpreendeu.

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Se você está lendo esta coluna nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, saiba que, segundo uma previsão publicada na revista Science em 1960, o mundo deveria acabar hoje. Não por uma guerra nuclear, pela queda de um asteroide ou por alguma catástrofe natural. O problema seria gente demais. Tanta gente que, segundo os cálculos de um físico austríaco, a vida ficaria inviável com tantas pessoas. Felizmente, o cientista não tinha bola de cristal. E a história que se seguiu acabou sendo ainda mais interessante que sua previsão.

Com mais dois colegas, Heinz von Foerster examinou a evolução da população ao longo de 2 000 anos e projetou para o futuro o ritmo de crescimento observado. Segundo as contas, se a humanidade continuasse crescendo da mesma forma, teríamos o juízo final neste 13 de novembro — curiosamente, dia em que o cientista completaria 115 anos. Uma coincidência simpática para um físico que também gostava de fazer truques de mágica.

Von Foerster morreu em 2002 e, portanto, não viu sua profecia dar errado. Durante algum tempo, aliás, a fórmula chegou a dar resultados próximos da realidade. Só que a humanidade não segue um plano regular. Se por um lado os avanços na medicina e no saneamento reduziram a mortalidade, por outro, mudanças na educação, no trabalho e na vida das mulheres transformaram a decisão de quantos filhos ter — e se tê-­los. As famílias encolheram e o crescimento populacional desacelerou. O futuro tratou de contrariar os cálculos.

“Passamos de 8 bilhões, mas a população mundial chegará a 2080 ao máximo de 10,3 bilhões — depois cai”

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Somos, sim, numerosos. Já passamos de 8 bilhões. Mas, segundo a ONU, a população deverá chegar ao máximo de 10,3 bilhões nos anos 2080 — e, depois, começará a cair. Países como Japão e Itália já lidam com o envelhecimento da população e a queda dos nascimentos. O Brasil vai na mesma direção. Temíamos que o mundo não tivesse espaço para todos. Agora precisamos pensar em como viver numa sociedade em que pessoas chegam a idades antes excepcionais. No Brasil, a mudança já aparece no mercado de trabalho. Segundo dados do governo federal, os profissionais com 40 anos já representam quase a metade dos vínculos formais do país (47,8%).

Cresci numa família ligada ao varejo e sei o valor da experiência no comércio. O movimento é constante, surgem imprevistos e nem sempre a melhor resposta vem de quem corre mais. Uma boa equipe se beneficia tanto do entusiasmo dos mais novos quanto da segurança de quem já enfrentou desafios semelhantes. É animador ver os profissionais maduros ganhando espaço, embora muitos ainda esbarrem no preconceito da idade. Seria um desperdício confundir maturidade com falta de disposição. Viver mais traz desafios para a Previdência, a saúde e as oportunidades de trabalho. Para muitos, porém, continuar trabalhando não é uma escolha, mas necessidade. Por isso, precisamos de condições para envelhecer com saúde, autonomia e chances de continuar participando da vida produtiva.

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Von Foerster não acertou o destino da humanidade, mas deixou uma boa história para esta sexta-feira 13. O mundo mudou mais do que seus cálculos anunciaram. De minha parte, não pretendo cancelar nenhum compromisso de hoje. Muito menos os planos para os próximos anos.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021