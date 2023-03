Preocupação que afeta de verdade o coração

Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Hospital Albert Einstein

O filósofo francês René Descartes (1596 – 1650) construiu toda uma filosofia em torno da noção de que corpo e mente são “substâncias” diferentes e separadas – e problematizou a influência desta sobre aquele. Não era uma noção totalmente nova: Platão já havia dito, na voz de Sócrates, o que pensava no diálogo “Fédon” (ambos falavam em “alma”, englobando aspectos religiosos e do que hoje entendemos ser a mente). Mais de 400 anos depois, ao menos nas frentes médica e científica, essa dicotomia não mais se coloca – e entre as demonstrações disso estão os reflexos no corpo que traumas psicológicos causam.

Um artigo recente publicado no periódico médico especializado “The BMJ” avalia a associação entre distúrbios relacionados ao estresse e o risco subsequente de doença cardiovascular. A conclusão a que os pesquisadores chegaram é assertiva: tais distúrbios estão “robustamente associados” a vários tipos de doenças cardiovasculares, seja qual for o contexto familiar, histórico de doenças e comorbidades psiquiátricas.

De acordo com o estudo, o risco de morbidades cardiovasculares, lesão, infecção e certas doenças autoimunes (mas não câncer) cresce com a ocorrência de traumas psicológicos ou eventos estressantes – e os exemplos citados são: morte de um ente querido; diagnóstico de doença fatal; desastres naturais; ou violência. É impossível evitar que pensemos, já de saída, na pandemia de covid-19. No último dia 11, completaram-se três anos da pandemia, sem sinais de que a OMS (Organização Mundial da Saúde) vá decretar seu fim.

Até o momento, a covid-19 já foi causa de aproximadamente 6,9 milhões de mortes. Com o avanço da vacinação, o ritmo desacelerou, mas ainda restam mais de 30 mil casos novos por dia no mundo como um todo. Perder um parente sempre é algo traumático; vê-lo vitimado por uma doença difícil de controlar e, mesmo hoje, ainda difícil de entender, é uma trágica experiência. E mesmo as medidas de proteção tendo já sido um tanto deixadas de lado, a ideia de contrair covid continua a ser algo que dá medo.

O artigo também cita como exemplo desastres naturais e violência. Só para dar um exemplo local e recente, o litoral Norte paulista foi arrasado por volumes de chuva sem precedentes. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e mais de 60 pessoas morreram. Sem dar margem a alarmismos, com a degradação ambiental irrefreável, cenários como esse podem se tornar mais comuns. E quanto à violência, há aquela do tipo mais global, que pode parecer distante de nossas rotinas diárias, mas nos afeta de alguma forma – pense na guerra entre Rússia e Ucrânia, velha de 1 ano já – e há a violência das grandes cidades.

A conclusão a que chega o estudo é a de que os achados do estudo “exigem consciência clínica aprimorada” e, se tais efeitos físicos decorrentes de estresse forem verificados, monitoramento ou intervenção precoce.

Um levantamento da OMS de agosto de 2019 (de antes da pandemia, portanto), já mostrava que o Brasil tem 18,6 milhões de pessoas (9,3% da população) sofrendo de transtorno de ansiedade. Mais e mais órgãos de saúde no mundo todo chamam atenção para a necessidade de se passar a tomar com a saúde mental um cuidado que, até a pandemia, não havia. Apesar dos estigmas envolvidos na busca por tratamento de saúde mental, o estudo da BMJ mostra que cuidar da mente pode nos afastar do estresse e traz ainda o benefício extra de evitar que um trauma faça com que tenhamos um problema físico a ele associado. As noções de mente (a “alma”) e corpo à disposição de Descartes ainda era um tanto primitiva, se a compararmos com a sofisticação envolvida no moderno conhecimento de ambos – mas não se pode deixar de mostrar que eles estão ligados. E é preciso o maior cuidado com a saúde de ambos.