Informação e empatia para evitar agressões contra profissionais de saúde

Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Hospital Albert Einstein

Perto de completar dois anos, a pandemia da Covid-19 causou severo esgotamento tanto na população como nas equipes de profissionais de saúde – médicos e enfermeiros em particular, por estarem na linha de frente do atendimento. Isso tem resultado em acirramento de ânimos nos postos e unidades da rede pública.

No caso dos profissionais de enfermagem, por exemplo, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) informou que 40,9% dos trabalhadores do setor relataram ter sofrido agressões verbais, e 9,5% disseram já ter sido vítimas de ataques físicos, segundo pesquisa feita com 253 profissionais. Ainda não há uma estatística consolidada sobre esse aumento de casos de violência para a categoria dos médicos, mas há relatos semelhantes entre eles também.

O avanço da variante ômicron, que causou nova ocupação excessiva em hospitais em diversas localidades do país, possivelmente aumentou o estresse de todos. Dados recentes do Observatório Covid Fiocruz mostram que Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte chegaram a ter ocupados ao menos 80% de sua capacidade de leitos de UTI. São Paulo (65%), Rio de Janeiro (62%) e outros Estados vivem situações complicadas também.

Essa saturação dos serviços de saúde públicos, mais uma vez, afeta o atendimento de outras demandas. Doenças cardiovasculares, por exemplo, como já se sabe desde os primeiros movimentos da pandemia, formam um grupo de risco bastante importante – e estão entre as principais causas de óbito no país, mesmo em tempos de SARS-CoV-2. Dados da Associação de Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) no Portal da Transparência mostram que, em 2021, mortes por Covid-19 por mês atingiram o pico de 83 mil registros em março, mas em dezembro já haviam sido reduzidas a pouco mais de 3 mil. Já as doenças cardiovasculares inespecíficas variaram entre 7 mil (fevereiro) e 10 mil (julho), e na maior parte do ano passado se mantiveram no patamar de 8 mil. Com óbitos por AVC (acidente vascular cerebral) e infarto a situação foi similar.

As consultas desses pacientes foram afetadas pelas medidas de distanciamento impostas nos primeiros momentos da pandemia. Isso dificultou tratamentos, acompanhamento médico e condições de saúde de muitas pessoas. O mesmo se pode dizer de pacientes oncológicos, que não podem prescindir de tratamento, e encontraram a rede de saúde saturada. O fato de as vacinas contra Covid-19 apresentarem processos de defesa com prazos, assim como a incerteza do diagnóstico de pacientes com quadros respiratórios, também corroboraram para exacerbar o cenário. Demoras em filas e longas esperas por exames podem gerar frustração e criar situações mais tensas, que acabam sendo descontadas nos profissionais.

Estes, por sua vez, estão há dois anos em um ritmo de trabalho sem paralelo no país. Muitos acabam contaminados pela doença e são afastados, o que aumenta ainda mais a pressão sobre os que continuam na linha de frente. O burnout se tornou comum, como provaram diversos estudos ao longo da pandemia – deixando a oferta de profissionais de saúde ainda mais crítica.

Só na cidade de São Paulo, segundo dados oficiais do município, o número de profissionais de saúde da rede pública afastados por infecção por Covid-19 teve um forte aumento: no último dia 6, havia 269 profissionais nessa situação; no dia 13, esse número já havia chegado a 1.403 afastamentos – uma alta de mais de 400%. Também há 1.683 profissionais afastados por outras síndromes gripais – número 39% maior que o registrado uma semana antes (1.209).

A situação requer do poder público ação para tornar a gestão e a oferta dos serviços de saúde à população mais eficazes, seja por ampliação na infraestrutura, seja com mais profissionais. E cabe a ele também orientar e informar a população. Há protocolos a serem seguidos, etapas que não podem ser abreviadas ou simplesmente deixadas de lado, e procedimentos que requerem urgência. Não é algo que se fará da noite para o dia, mas é preciso começar em algum momento (e o quanto antes, melhor).

Pode ser difícil argumentar com um paciente que fica muitas horas à espera de ser atendido. No entanto, a solução não virá do recurso à violência. A população tem que ser mais compreensiva, exercer a empatia, mas para isso precisa ser orientada. Sem compreensão, empatia e orientação, poderemos chegar à beira do caos – que, uma vez instalado, seria custoso reverter.