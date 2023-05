Fim da emergência da Covid-19 é um inegável alívio

Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Hospital Albert Einstein

Passados três anos e quase 7 milhões de mortes, uma página importante da pandemia de Covid-19 foi virada: a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou que a doença não é mais uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Não é o fim da pandemia, e por isso, à primeira vista, o anúncio feito na última sexta-feira, 5, pelo órgão poderia parecer de menor importância. Afinal, muitos países já encerraram seus próprios estados de emergência.

Mas a decisão é importante porque vai marcar uma mudança na forma como se lida com o novo coronavírus.

A organização, no comunicado acerca da medida, diz que o Comitê Emergencial para Regulações Internacionais de Saúde destacou a tendência declinante de óbitos causados pela Covid-19, a queda em hospitalizações e entradas em UTIs a ela relacionadas e os altos níveis de imunização populacional — seja por quem já tenha contraído a doença, seja pela vacinação. Embora se reconheça que permanecem incertezas ligadas à “evolução potencial” do Sars-Cov-2, o documento diz que as variações hoje em circulação “não parecem associadas a gravidade elevada”.

Outro trecho de extrema importância do comunicado diz que “não é hora de parar o trabalho ou desmontar sistemas” para combater a doença e que será “crítico lidar com as falhas reconhecidas” ao longo da pandemia. Não foram poucas as insuficiências, para usar um eufemismo, descobertas nos sistemas de saúde do mundo todo. É o caso de se olhar a sério para a capacidade da indústria para produzir equipamentos (basta lembrar da crise dos ventiladores, nos primeiros meses) e insumos (a crise seguinte foi de matérias-primas para fabricação de vacinas).

E é nesse ponto que reside a relevância do anúncio: lidar com a Covid-19 deixa de ser uma corrida de 100 metros rasos e passa a ser uma maratona. Ou seja: é “hora de transitar para a gestão de longo prazo da pandemia de Covid-19”. Aí é que políticas públicas para atendimento de saúde a populações desassistidas, investimentos em saneamento básico, mesmo limpeza urbana — além de outras não diretamente ligadas, mas fundamentais, como internet em escolas e transporte público. Há todo um roteiro de medidas a serem seguidas, se quisermos que uma eventual próxima pandemia não seja o flagelo que esta — que, repita-se, ainda não acabou — foi até aqui.

A pandemia acelerou o relógio da evolução digital da saúde. A telemedicina conta com regulamentações mais firmes, tecnologias digitais cada vez mais são incorporadas — desde as melhorias para gestão hospitalar até o recente (e impressionante) robô que auxiliou uma cirurgia torácica no hospital Vall d’Hebron, em Barcelona (Espanha): o equipamento, de quatro braços, recebeu o imodesto apelido de “Da Vinci”. A revolução digital estava a caminho, mas a chegada da Covid-19 tornou imediatas certas inovações que talvez ainda levassem alguns anos para aparecer.

As listas de “5 maiores”, ou “as 10 piores” e similares são abundantes na internet, mas elas sem dúvida incluirão Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave, de 2002), Mers (Síndrome Respiratória do Oriente Médio, de 2012), Aids (desde 1981) e outras, voltando ainda mais ao passado. A partir de agora, se alguns futuristas mais catastróficos finalmente estiverem certos, começa uma certa contagem regressiva até a próxima pandemia. Não é, em absoluto, algo que se possa prever com qualquer grau de precisão – mas não há como negar que outras pandemias poderão acontecer. A diferença é que não estamos mais no mundo de 1918, que enfrentou a gripe espanhola com muito menos recursos do que os disponíveis hoje, mais de cem anos depois. Se as lições deixadas pela Covid-19 tiverem sido aprendidas, o mundo enfrentará a próxima com muito mais eficiência e sabedoria.