ChatGPT: a tecnologia fará parte do futuro da medicina?

Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Hospital Albert Einstein

A vida moderna não espera até que nos acostumemos com o novo. A inovação se impõe – e em alguns casos, a velocidade em que isso acontece é atordoante, mesmo impossível de acompanhar. O ChatGPT – um chatbot que usa IA (inteligência artificial) para simular diálogos naturais — tem um pouco esse perfil: a consultoria de dados alemã Statista verificou que a nova febre do mundo da tecnologia atingiu 1 milhão de usuários em tempo recorde — cinco dias após seu lançamento, em novembro de 2022. Para se ter um parâmetro, o Facebook levou dez meses até chegar a essa marca e o popularíssimo Instagram, dois meses e meio.

Mas é preciso ter cautela. Os possíveis riscos envolvidos na adoção de uma ferramenta inovadora (e por isso mesmo, desconhecida) vão surgindo depois. Quando esses pontos negativos surgem, às vezes a novidade já está de tal forma entranhada no cotidiano de todos que não se pode mais imaginar a realização de certas tarefas sem seu auxílio. A exemplo dos alertas para o surgimento de golpes financeiros que usam o ChatGPT têm se multiplicado.

O futuro da medicina está cada vez mais amalgamado ao desenvolvimento e à incorporação da IA. Já tivemos ocasião de enumerar algumas de suas vantagens — auxiliar em diagnósticos e cirurgias, tornar a gestão hospitalar mais eficiente e outras. O ChatGPT terá lugar no ecossistema da saúde e da medicina?

Antes de mais nada, é preciso lembrar que o aplicativo está em seus estágios iniciais — e é claro será modificado e aperfeiçoado. Outro aspecto a se considerar — e este é da maior relevância — é: o ChatGPT recorre a um banco de informações que contém milhões de fontes e referências, mas nem todas são confiáveis. Se visto de perto, apesar da construção de textos coerentes e lógicos, o ChatGPT não é capaz (ao menos não ainda) de ir a fundo em determinado tema. Os textos tendem a ser um tanto genéricos: questões mais técnicas estão além de seu alcance. Um diagnóstico preciso, por exemplo, não está no horizontes do que a ferramenta pode produzir.

Portanto, não há como dizer hoje, com muita precisão, em que ponto a IA estará em dez anos, cinco ou mesmo um ano. Robôs, IA, talvez até o ChatGPT e tantas outras inovações que podem surgir sempre serão ferramentas interessantes e, quem sabe, promissoras — cada vez mais precisas e eficientes, sem dúvida. Questões polêmicas, assuntos que requeiram intuição ou respostas emocionalmente carregadas, entre outros tantos fatores, deverão estar além do alcance da IA por um tempo que ainda não se pode estimar.

Nada disso significa que o ChatGPT não vá ter seu lugar no contexto da saúde. Talvez o ponto em que esteja hoje ainda não seja refinado o suficiente para que seu uso vá além de algumas tarefas muito básicas. Mas, com essa ferramenta, a IA avançou umas casas no tabuleiro da aproximação da IA do dia a dia de todos nós. Capaz de ser usada em linguagem natural por praticamente qualquer pessoa, a facilidade com é operada vai torna-la parte da paisagem. Mas para usá-lo na medicina, talvez o melhor seja esperar para ver como o ChatGPT evolui – até que, de nova onda do momento, se consolide como uma ferramenta eficiente e, mais que tudo, segura para emprego na saúde.