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Claudio Lottenberg

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Mestre e doutor em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), é presidente institucional do Instituto Coalizão Saúde e do conselho do Einstein Hospital Israelita
Saúde

Antecipar-se às ameaças biológicas é uma questão de segurança sanitária

Febre do Nilo Ocidental acende sinal de alerta sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde pública

Por Claudio Lottenberg 15 set 2026, 12h15
Mosquito culex
O pernilongo Culex é transmissor da febre do Nilo Ocidental (Wikimedia Commons/Divulgação)
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A confirmação de quatro casos humanos de febre do Nilo Ocidental no Brasil em 2026 — dois em São Paulo e dois em Santa Catarina, com um óbito — acendeu um sinal de alerta para a saúde pública nacional. Embora ainda seja uma doença rara no país, os registros reforçam a necessidade de ampliar a vigilância e preparar os serviços de saúde para reconhecer precocemente suas manifestações.

A febre do Nilo Ocidental é causada por um vírus transmitido principalmente por mosquitos do gênero Culex, os conhecidos pernilongos ou muriçocas. Diferentemente da dengue, cujo principal vetor é o Aedes aegypti, sua transmissão ocorre em um ciclo que envolve mosquitos e aves. Seres humanos e cavalos podem ser infectados, mas, em geral, não mantêm a cadeia de transmissão.

A dinâmica dessa infecção é influenciada por fatores ambientais. Temperaturas mais elevadas e alterações no regime de chuvas podem favorecer a reprodução dos mosquitos, encurtar o ciclo dos vetores e acelerar a multiplicação do vírus em seu organismo. O calor também pode reduzir o chamado período de incubação extrínseca, isto é, o intervalo entre o momento em que o mosquito adquire o vírus e aquele em que se torna capaz de transmiti-lo.

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As alterações no regime de chuvas tornam o cenário ainda mais complexo. Inundações podem deixar pontos de acúmulo de água, enquanto estiagens prolongadas reduzem o fluxo de rios e córregos e podem formar áreas de água parada, frequentemente ricas em matéria orgânica. Na ausência de saneamento adequado, manejo ambiental e planejamento urbano voltado à adaptação climática, multiplicam-se as condições favoráveis à proliferação de vetores.

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As aves, incluindo espécies migratórias, funcionam como hospedeiras naturais e podem participar da dispersão do vírus entre diferentes regiões. Ao serem picadas por mosquitos, alimentam um ciclo de transmissão que pode alcançar outros animais e, eventualmente, seres humanos. Mudanças nos ecossistemas, nas rotas migratórias e na distribuição dos vetores podem, portanto, modificar as áreas de risco.

Não há motivo para pânico. Cerca de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem sintomas. Entre aquelas que adoecem, as manifestações geralmente se assemelham às de uma virose comum, com febre, dor de cabeça, cansaço e dores no corpo. Em menos de 1% das infecções, porém, o vírus pode atingir o sistema nervoso e provocar quadros graves, como meningite ou encefalite.

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Idosos e pessoas com o sistema imunológico enfraquecido apresentam maior risco de complicações neurológicas. Por isso, as redes de atendimento precisam estar preparadas para incluir a doença no diagnóstico diferencial de pacientes com manifestações neurológicas compatíveis, especialmente em locais onde o vírus tenha sido identificado. Não existe vacina de uso humano nem tratamento antiviral específico; o cuidado é de suporte e a prevenção depende principalmente da redução do contato com mosquitos e do controle dos vetores.

A presença da febre do Nilo Ocidental no Brasil reforça uma lição que a pandemia de Covid-19 tornou incontornável: a saúde humana, a saúde animal e o equilíbrio ambiental estão profundamente conectados. Vírus, vetores e reservatórios naturais não obedecem a fronteiras administrativas. Alterações ambientais, deslocamentos de aves e condições favoráveis à proliferação de mosquitos podem modificar os mapas da epidemiologia.

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Diante dessa realidade, a preparação das cidades e dos sistemas de saúde não pode ser apenas reativa. É necessário integrar a vigilância de casos humanos, equinos, aves e mosquitos; ampliar a capacidade laboratorial; preparar os profissionais para reconhecer manifestações neurológicas; e fortalecer a articulação entre saúde, meio ambiente, agricultura e saneamento. Essa é, na prática, a abordagem de Saúde Única: compreender que a proteção das pessoas depende também do cuidado com os animais e com o ambiente.

A experiência recente mostrou o custo humano, social e econômico de esperar que uma ameaça sanitária adquira grandes proporções para somente então agir. Em um mundo marcado por mudanças climáticas, intensa mobilidade e transformações ambientais, antecipar riscos biológicos deixou de ser apenas uma escolha científica. Tornou-se uma responsabilidade permanente do Estado e uma condição para a segurança sanitária da sociedade.

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