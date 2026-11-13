A medicina do futuro tem de chegar antes da doença

Os avanços científicos e tecnológicos continuam ampliando as possibilidades da medicina, com novos medicamentos, a evolução das terapias gênicas, o aperfeiçoamento da cirurgia robótica e a expansão das aplicações da inteligência artificial e dos tratamentos personalizados. Tudo isso é impressionante, mas a transformação verdadeiramente revolucionária será bem menos espetacular. Teremos mudado de patamar quando conseguirmos fazer com que a medicina chegue às pessoas antes do agravamento das doenças.

Durante boa parte da história, o progresso médico foi medido pela capacidade de curar doenças. Desenvolvemos antibióticos contra infecções, cirurgias cada vez mais complexas, transplantes de órgãos, medicamentos capazes de controlar doenças antes fatais e terapias que prolongam a vida mesmo diante de diagnósticos graves. Diante do envelhecimento da população e da crescente prevalência de doenças crônicas, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de superar a predominância desse modelo reativo, que concentra esforços e recursos no tratamento de condições muitas vezes já avançadas.

As doenças não transmissíveis, como as cardiovasculares, o câncer, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas, respondem por cerca de três quartos das mortes não relacionadas a pandemias no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Muitas delas se desenvolvem ao longo de anos: pressão alta, alterações metabólicas, sedentarismo, tabagismo ou outros fatores de risco podem estar presentes muito antes de um infarto, de um AVC ou das complicações do diabetes. Em muitos casos, portanto, é possível agir preventivamente.

É por isso que a atenção primária ocupa posição central quando o assunto é inovação em saúde. A própria OMS reconhece que intervenções de alto impacto contra doenças crônicas podem ser realizadas nesse nível de atenção, em que é possível identificar fatores de risco, acompanhar pacientes e reconhecer precocemente alterações de saúde. Intervenções oportunas podem evitar complicações e reduzir a necessidade de tratamentos posteriores mais complexos e caros.

Continua após a publicidade

Para avançarmos nessa direção, no entanto, precisamos mudar a maneira como enxergamos a atenção primária, que não é – ou não deve ser – simplesmente a porta de entrada para uma medicina mais sofisticada, localizada em hospitais e centros de alta complexidade. É justamente aí que podemos, com o auxílio da tecnologia e de profissionais adequadamente preparados, fortalecer a prevenção e o acompanhamento contínuo. Nessa etapa, são tomadas algumas das decisões mais importantes: identificar quem está acumulando fatores de risco, controlar uma hipertensão silenciosa, acompanhar o paciente com diabetes para evitar complicações, garantir vacinação e rastreamentos adequados ou perceber uma alteração que precise ser investigada.

O câncer é um dos exemplos mais evidentes da importância de identificar doenças em estágios iniciais. Para diversos tipos de tumor, o diagnóstico precoce amplia as possibilidades de tratamento e cura, podendo reduzir a necessidade de intervenções mais complexas. Isso não significa, porém, que todo exame de rastreamento seja benéfico, já que sua indicação deve considerar evidências científicas e características individuais. Na medicina, ganhar tempo, quando há intervenções comprovadamente eficazes, significa ampliar as possibilidades de agir antes que um dano se torne irreversível.

Continua após a publicidade

O avanço e a disseminação das tecnologias digitais vêm ampliando essas possibilidades de prevenção e acompanhamento. Dispositivos vestíveis, sensores e ferramentas de monitoramento remoto, já utilizados em diferentes áreas da medicina, permitem coletar informações com maior frequência e, em determinadas situações, identificar alterações que poderiam passar despercebidas entre uma consulta e outra. O diferencial está na possibilidade de integrar esses dados ao acompanhamento clínico, favorecendo decisões mais oportunas e individualizadas.

Os benefícios dessa integração já encontram respaldo em evidências científicas. Estudos sobre insuficiência cardíaca mostram que programas estruturados de monitoramento remoto podem contribuir para reduzir hospitalizações e mortalidade em determinados grupos de pacientes. Ao mesmo tempo, pesquisas investigam novas aplicações de relógios inteligentes, smartphones e biomarcadores digitais na avaliação de alterações cognitivas e no acompanhamento de doenças neurológicas. O desafio não está apenas em desenvolver essas ferramentas, mas em demonstrar sua efetividade e incorporá-las adequadamente à assistência.

Continua após a publicidade

Toda essa tecnologia é bem-vinda, mas embute uma advertência importante. Produzir mais dados não significa necessariamente produzir mais saúde. Um relógio que emite dezenas de alertas, um teste solicitado sem indicação ou um algoritmo incapaz de distinguir uma alteração relevante de uma variação normal podem gerar exames desnecessários e, como consequência, ansiedade e desperdício. Até mesmo programas de rastreamento precisam ser avaliados com rigor, porque detectar mais alterações não significa, por si só, reduzir mortes e, além disso, pode haver sobrediagnóstico.

A verdadeira transformação, portanto, estará menos na quantidade de informações que conseguiremos coletar do que na capacidade de convertê-las em decisões úteis. Isso requer evidência científica, protocolos, profissionais preparados e, sobretudo, uma rede de atenção capaz de acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Quanto mais sofisticados forem os instrumentos de previsão e monitoramento, maior será a necessidade de alguém que conheça o paciente, interprete os sinais e saiba quando agir e quando não agir.

Continua após a publicidade

Apesar de sua importância, a atenção primária ainda enfrenta dificuldades para conquistar maior espaço nas prioridades de investimento. Segundo a OCDE, em 2023, esses serviços representaram, em média, 14% dos gastos em saúde nos países analisados, participação que permaneceu praticamente estável ao longo de uma década. O dado reforça a necessidade de discutir como os recursos são distribuídos e de que maneira os sistemas podem fortalecer o acompanhamento contínuo e a prevenção, especialmente diante do crescimento das doenças crônicas e do envelhecimento populacional.

É claro que os medicamentos inovadores, as cirurgias de precisão e as terapias avançadas representam conquistas fundamentais da medicina, capazes de salvar vidas e ampliar a qualidade de vida. O desafio é fazer com que esses avanços caminhem ao lado de uma mudança cultural que valorize a prevenção e o acompanhamento contínuo das pessoas.