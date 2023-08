Zambelli, o hacker e a mira do bolsonarismo em Alexandre de Moraes

A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o hacker Walter Delgatti, em uma operação que teve como alvo também a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). A parlamentar, uma das mais fiéis aliadas do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de buscas em sua casa e em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Parte dos fatos por trás da operação foram revelados por VEJA. Delgatti confirmou em depoimento à PF o que já havia dito à revista: que foi levado por Zambelli ao Palácio da Alvorada em agosto do ano passado, para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro. Ali, ele diz ter sido questionado sobre a possibilidade de hackear a urna eletrônica. A operação deflagrada nesta quarta pela Polícia Federal e a reunião do Copom são temas do Giro VEJA desta quarta-feira.

