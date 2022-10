Vitória de Tarcísio em São Paulo é a grande pedra no sapato de Lula

31 out 2022, 10h09

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ainda vai se sentar para fazer um diagnóstico mais aprofundado das eleições. Mas já está mais que consolidada a conclusão de que a vitória de Tarcísio de Freitas em São Paulo será a grande pedra no sapato do novo governo.

Lá atrás, Lula convenceu Fernando Haddad a sair candidato ao Governo de São Paulo justamente com o argumento de que o controle do Estado teria um papel importantíssimo para a administração federal. Lula costumava repetir à exaustão nas reuniões internas que esta seria a “peça-chave da governabilidade”.

A tese era que o controle de ambas as máquinas públicas – federal e paulista – lhe daria um poder de fogo incomparável nas negociações com os demais entes da Federação. Durante o período em que o PT esteve no poder, o Estado foi governado pelo PSDB.

Ainda há pouca clareza dentro da equipe de Lula sobre como se dará a relação com Tarcísio. Aliados de Lula lembram que o governador eleito fez carreira em cargos públicos durante o governo Dilma Rousseff. Dizem que, individualmente, a tendência seria de uma gestão mais técnica, com bom diálogo com o governo federal.

Mas muita gente no PT acha que o governo paulista tende a ser transformado numa espécie de foco de resistência do bolsonarismo. Há a expectativa de acomodação de líderes bolsonaristas em cargos-chave, o que poderia dar viés muito mais ideológico à administração paulista.