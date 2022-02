Um trunfo para Tarcísio de Freitas na largada da eleição em São Paulo

Um fato acendeu nos últimos dias o sinal amarelo entre adversários de Tarcísio de Freitas na disputa pelo Governo de São Paulo. Os dados de uma pesquisa interna mostram o ministro da Infraestrutura com potencial de largar com 18% das intenções de voto, quando seu nome é associado ao do presidente Jair Bolsonaro. O desempenho se dá no momento em que o eleitor paulista é questionado se votaria no ministro, sendo ele o candidato do presidente no Estado.

Os números foram parar numa mesa, na qual conversavam um aliado de Fernando Haddad e um tucano ligado ao vice-governador Rodrigo Garcia. O segundo, em especial, admitiu que os dados são motivo para estar bem preocupado.